快訊

「台版柬埔寨」詐3.9億還虐死3人 主嫌「藍道」判無期徒刑定讞

無印良品股價翻倍的祕密 如何在大陸消費緊縮下突圍

羅浮宮7分鐘驚天竊案早有警訊 工會警告「1漏洞」沒人理

普發現金1萬元用途調查 僅14%民眾傾向把現金拿來儲蓄

中央社／ 台北20日電
最快11月上旬執行普發現金新台幣1萬元。聯合報系資料照
最快11月上旬執行普發現金新台幣1萬元。聯合報系資料照

立法院會近日三讀通過韌性特別預算案，最快11月上旬執行普發現金新台幣1萬元。國泰金10月國民經濟信心調查顯示，41%民眾預計把普發現金用在旅遊及消費（包含國內與國外旅遊），32%規劃用在股票、基金或外幣等投資，14%傾向拿來儲蓄。

國泰金今天發布10月國民經濟信心調查。時事題部分，詢問民眾對於好孕方案對生育決策影響以及普發現金資金使用的調查。

針對普發現金的用途，調查顯示，41%民眾預計將普發現金用在旅遊及消費，其中可分成國內與國外兩部分，整體26%選擇在國內旅遊及消費，15%民眾將用在國外旅遊及消費；32%民眾擬用在股票、基金或外幣等投資，14%則傾向把現金拿來儲蓄。

關於民眾對「好孕3方案」對家庭生育決策影響程度的調查，調查顯示，44%民眾認為好孕方案對生育決策影響有限，37%認為完全沒影響，16%會因好孕方案而部分提高生育意願，僅有3%民眾表示會明顯提高生育意願。

此外，調查顯示，民眾景氣展望樂觀指數轉佳，大額消費意願也同步上揚。大額消費意願指數提高至5.9，耐久財消費意願指數走揚至-14.1。買房意願微幅上升至-45.1，賣房意願指數走升至-32.4。

美國聯準會（Fed）降息提振投資人情緒，加上主要國家央行寬鬆預期升溫，國際股市與台灣股市震盪走高。調查顯示，民眾對於台股的樂觀指數上揚至24.8，風險偏好指數也走高至17.2。

至於總體經濟部分，主計總處8月15日預估台灣今年經濟成長率4.45%，通貨膨脹率為1.76%。

調查顯示，民眾對台灣今年經濟成長率的平均預期值上揚至3.42%，有67%的民眾認為今年經濟成長率會高於3%；而民眾對今年平均通膨預期值持平在2.25%，有60%認為今年通膨高於2%。相較於主計總處，民眾對於今年經濟成長預估仍比較保守，對於通膨預期相對較高。

國泰金10月國民經濟信心調查在10月1日至7日進行，針對國泰人壽官方網站會員及國泰世華銀行客戶發出電子郵件問卷，並成功回收共1萬2840份有效填答問卷。

國泰金 消費

延伸閱讀

普發現金怎麼用？ 國泰金調查：41%旅遊購物、32%投資

國泰金10月國民經濟信心調查：六成民眾認為物價偏高

10月國民經濟信心調查：景氣展望樂觀指數持續轉佳

中經院揭經濟成長四大變數 學者籲警惕通膨與能源風險

相關新聞

普發現金怎麼用？ 國泰金調查：41%旅遊購物、32%投資

國泰金控20日公布2025年10月國民經濟信心調查結果。隨著美國聯準會（Fed）降息落地，主要央行寬鬆預期升溫，帶動全球...

國泰金調查 拿到1萬元…四成民眾想旅遊、三成理財投資

國泰金控最新公布「10月國民經濟信心調查」顯示，若普發10000元現金，41%的受訪者會拿去旅遊與消費，其中26%計畫國...

普發現金1萬元用途調查 僅14%民眾傾向把現金拿來儲蓄

立法院會近日三讀通過韌性特別預算案，最快11月上旬執行普發現金新台幣1萬元。國泰金10月國民經濟信心調查顯示，41%民眾...

10月國民經濟信心調查：景氣展望樂觀指數持續轉佳

國泰金控發布2025年10月國民經濟信心調查結果，景氣展望樂觀指數持續轉佳，大額消費意願同步上揚。

外幣存款單月暴增4,729億 法人貨款湧入、AI 出口暢旺是主因

據金管會統計，2025年8月底國銀外幣存款餘額達14兆8,471億元，單月暴增4,729億元，改寫史上次高量、連兩個月成...

全體國銀外幣放款餘額 連兩月成長

據央行統計，2025年8月底全體國銀外幣放款餘額達6,582億元，單月增加38.75億元、連兩月成長，推升前八月新增放款...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。