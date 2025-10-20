普發現金1萬元用途調查 僅14%民眾傾向把現金拿來儲蓄

立法院會近日三讀通過韌性特別預算案，最快11月上旬執行普發現金新台幣1萬元。國泰金10月國民經濟信心調查顯示，41%民眾預計把普發現金用在旅遊及消費（包含國內與國外旅遊），32%規劃用在股票、基金或外幣等投資，14%傾向拿來儲蓄。

國泰金今天發布10月國民經濟信心調查。時事題部分，詢問民眾對於好孕方案對生育決策影響以及普發現金資金使用的調查。

針對普發現金的用途，調查顯示，41%民眾預計將普發現金用在旅遊及消費，其中可分成國內與國外兩部分，整體26%選擇在國內旅遊及消費，15%民眾將用在國外旅遊及消費；32%民眾擬用在股票、基金或外幣等投資，14%則傾向把現金拿來儲蓄。

關於民眾對「好孕3方案」對家庭生育決策影響程度的調查，調查顯示，44%民眾認為好孕方案對生育決策影響有限，37%認為完全沒影響，16%會因好孕方案而部分提高生育意願，僅有3%民眾表示會明顯提高生育意願。

此外，調查顯示，民眾景氣展望樂觀指數轉佳，大額消費意願也同步上揚。大額消費意願指數提高至5.9，耐久財消費意願指數走揚至-14.1。買房意願微幅上升至-45.1，賣房意願指數走升至-32.4。

美國聯準會（Fed）降息提振投資人情緒，加上主要國家央行寬鬆預期升溫，國際股市與台灣股市震盪走高。調查顯示，民眾對於台股的樂觀指數上揚至24.8，風險偏好指數也走高至17.2。

至於總體經濟部分，主計總處8月15日預估台灣今年經濟成長率4.45%，通貨膨脹率為1.76%。

調查顯示，民眾對台灣今年經濟成長率的平均預期值上揚至3.42%，有67%的民眾認為今年經濟成長率會高於3%；而民眾對今年平均通膨預期值持平在2.25%，有60%認為今年通膨高於2%。相較於主計總處，民眾對於今年經濟成長預估仍比較保守，對於通膨預期相對較高。

國泰金10月國民經濟信心調查在10月1日至7日進行，針對國泰人壽官方網站會員及國泰世華銀行客戶發出電子郵件問卷，並成功回收共1萬2840份有效填答問卷。