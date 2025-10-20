普發現金怎麼用？ 國泰金調查：41%旅遊購物、32%投資

國泰金控20日公布2025年10月國民經濟信心調查結果。隨著美國聯準會（Fed）降息落地，主要央行寬鬆預期升溫，帶動全球股市震盪走高，投資人信心回穩，民眾也更願意投入股市，真的普發現金政策，調查發現有32%民眾規劃用於投資。

受到國際金融環境寬鬆及台股表現穩健影響，民眾對台股的信心顯著提升。調查結果顯示，台股樂觀指數上揚至24.8，風險偏好指數亦上升至17.2，反映出投資人情緒受降息效應提振，對市場後勢轉趨正向。

在資金運用方面，本次調查亦詢問民眾對「普發現金」的使用計畫。結果顯示，41%的民眾預計將現金用於旅遊及消費，其中26%選擇國內旅遊與消費、15%規劃國外旅遊；另有32%的民眾將資金投入投資市場（如股票、基金或外幣等），而14%傾向將現金留作儲蓄。

另針對政府近期推出的「好孕3方案」，國泰金控同步進行民眾意見調查，了解政策對家庭生育決策的實際影響。結果顯示，44%的民眾認為好孕方案對生育決策影響有限，37%表示完全沒有影響；僅有16%受訪者會因此部分提高生育意願，而3%民眾則表示會明顯提高生育意願。