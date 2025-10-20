10月國民經濟信心調查：景氣展望樂觀指數持續轉佳

國泰金控發布2025年10月國民經濟信心調查結果，景氣展望樂觀指數持續轉佳，大額消費意願同步上揚。

民眾景氣展望樂觀指數轉佳，大額消費意願同步上揚：國發會最新公布的8月景氣對策信號維持綠燈，領先指標微幅轉弱但同時指標上揚。10月調查顯示，景氣現況樂觀指數上揚至-12.8，展望樂觀指數亦同步走升至-14.5。大額消費意願指數提高至5.9，耐久財消費意願指數走揚至-14.1。買房意願微幅上升至-45.1，賣房意願指數走升至-32.4。

67%民眾預期2025年經濟成長率高於3%，60%民眾預期通膨高於2%：主計總處於2025年8月15日預估台灣2025年經濟成長率4.45%，通貨膨脹率1.76%。10月調查結果顯示，民眾對於2025年台灣經濟成長率的平均預期值上揚至3.42%，有67%的民眾認為2025年經濟成長率會高於3%；而民眾對於2025年平均通膨預期值持平在2.25%，有60%的民眾認為2025年通貨膨脹率會高於2%。相較於主計總處，民眾對於2025年的經濟成長預估仍比較保守，對於通膨預期則相對較高。

全球股市震盪走高，股市樂觀情緒與風險偏好皆上揚：Fed降息落地提振投資人情緒，加上主要央行寬鬆預期升溫，國際股市及台灣股市震盪走高。10月調查結果顯示，民眾對於台股的樂觀指數上揚至24.8，風險偏好指數亦走高至17.2。

關於民眾對「好孕3方案」對家庭生育決策影響程度的調查，10月的調查結果顯示：44%的民眾認為好孕方案對生育決策影響有限，37%覺得完全沒有影響，16%民眾會因為好孕方案而部分提高生育意願，而僅有3%民眾表示會明顯提高生育意願。

針對普發現金的用途，10月的調查結果顯示：41%民眾預計將普發現金用在旅遊及消費，其中26%的民眾選擇在國內旅遊及消費，15%民眾將用於國外旅遊及消費，32%民眾則規劃用於投資（如股票、基金或外幣等），14%的民眾則傾向把現金拿來儲蓄。

這項調查於2025年10月1日至7日進行，針對國泰人壽官方網站會員及國泰世華銀行客戶發出電子郵件問卷，並成功回收共12,840份有效填答問卷。