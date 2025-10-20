全體國銀外幣放款餘額 連兩月成長

據央行統計，2025年8月底全體國銀外幣放款餘額達6,582億元，單月增加38.75億元、連兩月成長，推升前八月新增放款量到1,792億元，是去年同期的1.5倍，成功逆轉上半年頹勢。

銀行圈指出，放款需求回升主因是出口動能穩健與AI產業擴張。雲端運算、伺服器及算力需求推升供應鏈融資需求，加上8月為消費性電子備貨旺季，資通信與電子產品出口年增率分別達69%與25.4%，企業融資需求強勁。

若以8月底匯率30.605元換算，外幣放款餘額215.1億美元，月增41.63億美元，連續半年成長，顯示剔除匯率因素後，企業對美元融資需求仍維持高檔。

展望第4季，外幣放款動能可望迎來三大利多，一是美國啟動降息循環，預期年底前再降兩碼，美元資金成本下滑可刺激企業融資意願。二是AI與雲端產業持續擴張，帶動上中游關鍵零組件及通訊設備業者的資金需求。三是出口成長維持雙位數，法人預期將為外幣放款提供基本支撐。

回顧今年走勢，首季受川普關稅影響新增放款僅259億元，第2季又因美元重貶，放款增額縮水至136億元。但7月AI需求爆發、企業發放股息帶動增貸，單月新增1,357億元寫同期新高；8月再增38.75億元，外幣放款餘額衝上6,581.6億元，年增33.6%創歷史新高。