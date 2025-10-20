外幣存款單月暴增4,729億 法人貨款湧入、AI 出口暢旺是主因

據金管會統計，2025年8月底國銀外幣存款餘額達14兆8,471億元，單月暴增4,729億元，改寫史上次高量、連兩個月成長，年增率終結連三月衰退、轉為正成長0.37%。

銀行圈指出，法人貨款湧入、AI出口暢旺是主因，但美國啟動降息循環恐成第4季變數。

金管會分析，8月外幣存款暴增受五大因素影響：法人戶貨款入帳、投資款匯回、收回國外存款、資金調度，以及美元升值。

若以8月底匯率30.605元計算，外幣存款折合4,851億美元，單月增加46億美元，已連續兩個月上升，顯示剔除匯率因素後，企業出口接單暢旺，使貨款入帳湧入銀行體系。

銀行業者指出，外幣存款暴增關鍵在AI應用與消費性電子備貨潮。高階晶片與伺服器出口暢旺，推升應收貨款匯入。8月出口金額續創新高，資金回流銀行體系明顯。

9月美元小幅回貶、美國降息使台美利差縮減，雖短期不利存款續增，但電子零組件出口衝破200億美元，AI動能仍支撐資金流。

法人預期，未來半年出口可望維持雙位數成長，企業貨款、貨運收入等可望穩定外幣存款量能。

金管會公布8月底國銀外幣存款數字（包括DBU、OBU與海外分行）。回顧今年走勢，首季僅小增510億元，第二季受美元暴跌衝擊，換算台幣計價的外幣存款一度蒸發1兆1,128億元寫史上最慘紀錄。

所幸7月起台幣持穩、企業發放股息調度資金，外幣存款月增3,260億元，8月再暴增4,729億元，僅次2022年9月歷史高點。

累計前八月外幣存款縮減金額已收斂至2,628億元，年增率轉正。外幣存款「兆元俱樂部」仍維持六強：中信銀、北富銀、兆豐銀、玉山銀、臺銀與第一銀行。

8月前十大外存行全線成長，臺銀月增601億元居首、兆豐595億元、中信571億元、第一銀545億元；年增率以北富銀10.9%最強、玉山銀8.7%次之。

金融圈認為，若AI出口熱度延續，外幣存款長期可望持穩；但若美元又回貶、企業資金回流告一段落，恐削弱第4季存款動能。



