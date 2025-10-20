聽新聞
台壽祖孫三代健走 送「綠色驚喜」

聯合報／ 記者劉肇育／綜合報導
台灣人壽「祖孫三代健走」十一月八日將登場。圖／台灣人壽提供
台灣人壽「祖孫三代健走」十一月八日將登場。圖／台灣人壽提供

祖孫三代健走「步步永續」，台灣人壽連續十四年舉辦的「祖孫三代健走」，將於十一月八日線上線下齊步走，實體活動將於台北市立動物園登場，民眾亦可參與同日舉行的線上健走，當日完成七千五百步或五點五公里等指定任務，有機會獲得美腿機等好禮。

台灣人壽連續十四年舉辦「祖孫三代健走」，三度攜手台北市立動物園共襄盛舉，由主持、演編導全方位藝人阿Ｋｅｎ擔任健走公益大使。中信兄弟棒球隊球星、中信飛牡蠣電競選手及啦啦隊Passion Sisters也將熱血應援；台灣人壽吉祥物「台灣阿龍」、中信兄弟「小翔」、中信特攻「桑德」以及中信慈善基金會「小火子」亦化身最萌加油團，與全民同樂。

今年活動台灣人壽放送一連串「綠色驚喜」，民眾參加健走就能獲得小花蔓澤蘭噴霧，這是台灣人壽志工日前移除「植物殺手」小花蔓澤蘭後精煉特製而成，具驅蚊效果，不僅讓綠癌變綠金，更以創新巧思提醒大眾重視生物多樣性；還有六大闖關活動，寓教於樂為健康加分、為永續加值。

台灣人壽長期推動健康自主管理，祖孫三代健走的「家庭團聚日」已陪伴新舊鐵粉十四年，累積一千一百萬人次、走出近四十三萬公里，相當於繞台灣三百九十圈，歡迎民眾十一月八日到台北市立動物園，走出健康呷百二。

