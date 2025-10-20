南山原鄉關懷列車 啟動

南山人壽期許成為「永續健康領航者」為願景，秉持「永續健康」核心理念，持續推動各項公益與關懷行動，並由南山人壽慈善基金會為平台，啟動「南山原鄉關懷列車」計畫，深入原鄉部落，協助消弭健康不平等、提升原鄉健康韌性與照護能量。日前南山人壽攜手行政院洗錢防制辦公室、大千綜合醫院，前進苗栗縣泰安鄉的象鼻部落，以失智防治倡議為主題，舉辦健康檢查、失智篩檢、防詐及防災宣導等闖關活動。

南山人壽董事長尹崇堯、總經理范文偉、獨立董事汪信君以及曾榮秀皆親自出席，並積極參與活動，透過互動體驗實際推廣原鄉健康識能及防災、防詐意識，展現企業深耕原鄉、守護全民健康的決心與行動力。

尹崇堯致詞時表示，南山人壽長期關注偏鄉醫療資源不平等、防詐資訊取得相對不易的議題，希望藉由原鄉關懷列車行動，集結政府、合作醫院及南山健康守護圈的力量，幫助縮小城鄉之間的差距，同時也和原鄉長輩們宣導防範詐騙的知識。

尹崇堯和范文偉本次也親自擔任活動關主，與原鄉長者同歡，提醒多運動養成良好生活習慣。首次參與「南山原鄉關懷列車」的汪信君以及曾榮秀，則結合日常的詐騙情境，向長輩宣導反詐技巧，提醒長輩警覺「假檢警」的電話陷阱。

南山人壽慈善基金會長期投入弱勢醫療救助與社區健康照護，深切體認到原鄉部落普遍面臨健康與醫療不平等的困境，為改善此現況，自2023年起推動「南山原鄉關懷列車」計畫，三年來累計共投入逾1,000萬元，超過500人次的義工人力，走過全臺各縣市28個偏鄉部落，服務約6萬人次原鄉民眾，除協助改善部落醫療資源不足與就醫不便等問題，透過每一場原鄉健康促進活動及部落文化健康站線上課程，安排防詐騙宣導活動課程，提醒部落長輩面對各類新式詐騙手法需隨時提高警覺。未來，南山人壽及南山人壽慈善基金會將持續以實際行動提升原鄉健康識能及防災防詐風險意識。