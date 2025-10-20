玉山銀培育永續轉型人才

玉山長期致力「先培育人才，再經營事業」核心理念，持續精進業務發展並接軌國際。日前舉辦2025玉山ESG永續倡議行動，以科技與人才賦能為永續主題；並接續於15、16日攜手工研院於玉山銀行高雄旗艦大樓舉辦「國際永續轉型與人才賦能論壇」，邀請八個國家的頂尖學者來台，探討全球永續趨勢與實踐，交流永續轉型人才培育策略，盼為台灣永續發展之路帶來新思維。

面對氣候變遷與永續轉型挑戰，科技創新與人才培育成為引領企業邁向淨零的重要關鍵。工研院長期致力於協助產業導入綠色技術與創新解決方案，推動企業在永續轉型中強化競爭力。此次，工研院與玉山銀行共同主辦國際級淨零論壇，邀請來自美國、波蘭、澳洲、新加坡、馬來西亞、泰國、日本、菲律賓等八個國家的專家學者及企業代表齊聚高雄，分享最新永續發展趨勢與實踐經驗，透過串聯國際專家學者，希望能幫助台灣企業與大專院校在永續發展道路上找到清晰的策略與方向，攜手產學研共同推動綠色轉型，打造永續未來。

玉山自2021年發起「玉山ESG永續倡議行動」，至今已號召超過百家國內外企業與專家，攜手打造跨領域的永續生態圈。不僅將永續發展融入金融服務核心，更積極透過金融力量結合企業、政府與學術能量，打造「永續轉型平台」，期盼成為企業外掛的永續辦公室。此次，特別邀請八國頂尖學者至國際永續論壇交流，為高雄企業提供前瞻洞察與實質協助。這場國際盛會，會是玉山向世界展現高雄「華麗蛻變」契機，這座曾經的重工業之都，正以驚人的韌性實現從「硬體實力」到「軟體實力」轉型。高雄不僅從繁忙的實體貿易港口，成功轉型為對接國際金融資本的專業港灣，更成為玉山作為台灣高資產顧客亞太資產管理中心的戰略地位。

本次國際論壇是玉山體現永續共同責任的重要實踐。透過引進國際前瞻觀點與整合全球學術資源，為台灣的永續發展注入強勁的新動能。玉山承諾將持續深化永續經營，秉持成為「世界一等企業公民」願景，攜手志同道合的夥伴，一同邁向淨零轉型的新未來，與社會共創永續價值。