為緩解限貸令 新青安貸款鬆綁 立院有「異」見

為緩解限貸令，新青安排除不動產放款天條限制，立院法制局研析報告指出，若僅將問題簡化為「青年貸款不足」而要求銀行增加放款，不僅限貸令背後的不動產放款集中問題未解決，恐釋出政府為房市托底（指支撐）訊號，助長市場投機疑慮。另有「行政命令凌駕法律」疑義，若將政策性貸款排除建議應於銀行法但書明定。

法制局供立委問政參考「新青安貸款排除銀行法第72條之2適用之法制研析」報告，首先點出「不動產放款監理機制與新青安貸款政策之衡平考量」；行政院自2023年起推動新青安貸款，因條件優惠導致申貸量激增。惟此政策使公股行庫放款總額迅速接近法定上限，若未妥適因應，恐排擠其他放款，扭曲金融市場效率機制，妨害金融體系穩定。

報告指出，若僅將問題簡化為「青年貸款不足」而要求銀行增加放款，不僅限貸令背後的不動產放款集中問題未解決，甚至引發民眾對央行管控批評，實為「倒果為因」，管制貸款最終目的乃是讓過熱的房市降溫，避免房價一路飆升，此次放寬恐有釋出政府為房市托底訊號，助長市場投機疑慮，另與2023年修正施行《平均地權條例》目標是否相悖，亦值得省思。

此外，新青安貸款原先未列入銀行法第72條之2第1項所定5款但書情形，依法應計入不動產放款比率。惟金管會為配合政策，以解釋令逕行排除，致使外界質疑此「行政命令凌駕法律」作為，除已逾越法律保留原則與授權範圍，亦恐產生違反法律明確性原則疑義。