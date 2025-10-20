保險小百科／長期照顧狀態 兩類量表認定

快訊

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導

台灣將邁入超高齡社會，這意謂著國人長照需求勢必增加，透過長照險的規劃，在有需求時，就能提供經濟補助，降低家屬負擔。而長照險理賠的「長期照顧狀態」該如何認定？

所謂「長期照顧狀態」，是指「生理功能障礙」或「認知功能障礙」兩者符合其一者。「生理功能障礙」指被保險人經醫院專科醫師依巴氏量表或依其它臨床專業評量表診斷判定，其進食、移位、如廁、沐浴、平地行動及更衣等六項日常生活自理能力持續存有三項（含）以上之障礙。

而「認知功能障礙」是指經醫院專科醫師診斷判定為失智狀態且依臨床失智量表（CDR）評估達中度（含）以上者。

凱基人壽建議，投保長照險仍須注意免責期間及除外責任，並依健康狀況及生活型態來評估自身需求。

長照 醫師 失智

