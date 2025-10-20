可攜式退休信託帳戶 理財利器

隨著高齡社會來臨，壽命延長與退休年齡逐步提高，如何在「人生下半場」活得安心又精彩，成為現代人最關心的議題。信託，能夠貫穿人生各階段靈活運用，兼顧「創富、守富、傳承」三個面向，能依個人需求妥善安排退休金流，富足且有品質的退休人生，確保生活品質與長期照護無虞，為個人、家庭、後代勾勒出一條有溫度且具保障的道路。

一、創富-理財型信託與員工福利信託。退休生活的基礎在於穩健的財富累積，人生於青壯年時期，應善用投資理財工具，提早規劃並逐步累積資產，如此才能為未來的退休生活打下堅實基礎。隨著理財觀念普及，年輕世代愈發重視「提前儲備退休金」，而信託正能在此發揮專業價值。我國信託業者具備投資理財專業與多元商品，有些更跨界與投顧、財顧合作，推出「機器人理財」結合信託架構，讓民眾能以系統化策略投資，同時利用信託制度鎖定資金用途，持續穩健地累積退休資產。

此外，信託公會與業者合作推出「可攜式退休信託帳戶」，協助勞工自提退休金跨機構間延續，降低投資成本並提升效率。為進一步保障勞工退休生活並發揮企業留才效益，同時減輕政府未來補貼壓力，信託公會亦建議政府提供激勵措施，鼓勵企業設立員工福利信託，作為強化勞工退休金制度支柱的有效方案。

二、守富-安養信託與保險金信託。步入退休或高齡階段，焦點從財富增值轉向資產守護與生活照護。安養信託能依個人需求設計金流，將生活費、醫療與長照支出按月或按需求提領，確保退休金被妥善管理，避免因判斷力下降或詐騙導致資金流失。透過「專款專用」機制，高齡者能安心運用畢生積蓄，真正實現退休夢想。

同時，保險金透過信託管理，可為資金加上防護罩，確保用於照顧配偶、子女等特定對象，避免一次領取後因缺乏理財能力而迅速耗盡，延續保險「愛與保障」的初衷。保險金信託除生活照護外，亦具節稅效果，人壽保險及年金保險給付中死亡給付在受益人與要保人不同時，若全年合計未達3,740萬元，免計入基本所得額；而健康、傷害保險給付、及受益人與要保人同一人的人壽或年金給付，均不列入個人基本所得額。

三、傳承-生前贈與信託、遺囑信託與家族信託。人生邁入傳承期，如何讓財富與價值觀一併延續，是家庭、家族、企業的重要課題。可善用三大類信託周延規劃，1.「生前贈與型」信託，包含子女保障信託、股權控管信託、有價證券孳息他益信託及不動產分年贈與信託，可規劃傳承的金錢、公司股權、有價證券或不動產交付信託業者，依照客戶規劃進行管理與轉移資產給受益人。2.「死後傳承型」信託，如遺囑信託搭配設置信託監察人、委任遺囑執行人，確保財產依委託人意願專款專用並順利交付受託人。3.閉鎖性公司結合信託為多代傳承的信託商品，以家族公司之股票出資設立一個閉鎖性公司，再將持有之家族子公司股份交付信託，閉鎖性公司章程可配合家族的接班規劃調整。

信託，讓退休生活更有品質。退休生活的幸福不只取決於財富多寡，更在於周全規劃與風險預先布局，信託以彈性與制度化特性，能依人生階段打造方案，從創富期的穩健累積、守富期的資產守護，到傳承期的愛與價值延續。（作者是信託公會秘書長）