專家教你保／長照險趁早規劃 撐起保護傘

長期照護看似離我們很遠，實際上卻無時無刻發生在我們周圍。隨著醫療技術進步、生活習慣改變，國人平均餘命已達到85歲，但健康餘命卻只到約75歲。這表示我們人生的最後十年，恐怕都要在慢性病的醫療照護中度過，長期照護已成為每個人必須面對的課題。

凱基人壽凱旋通訊處業務經理林穎婕提到她的客戶阿揚（化名），是一位41歲的科技業主管，育有八歲及六歲的女兒，跟快80歲的老父親同住。某日阿揚正在公司開會，忽然手機響個不停，不得已他只好中斷會議，接起電話的那頭傳來：「爸爸正在急診室急救，你趕快來！」，阿揚急忙抓起車鑰匙趕去醫院。一年過去，阿揚的父親至今仍未醒過來，只能靠著醫院的儀器維持生命，等待奇蹟。

另一位客戶小謝（化名）在五年前大二暑假時，因主動脈剝離在鬼門關前走了一遭。他被奇蹟般地搶救回來，然而左半邊手腳肌肉嚴重萎縮、不時攣縮疼痛的後遺症至今依然存在，現在只能由60多歲的父母推著輪椅帶他去復健。

從事保險業這20多年來，類似阿揚及小謝的遭遇我已經聽過不下百次，更清楚這對他們的家庭產生多大的影響及壓力。以阿揚來說，除了每個月要支付給醫院約5萬元醫療照護費，也影響原本的家庭生活。阿揚是科技業主管，收入較一般家庭來得高，但仍壓得他喘不過氣，時間上的安排也常常讓他陷入兩難。

長照是人生旅途中的一大關卡，不是一般生病住院的小插曲，如果沒有妥善規劃，一旦遇到了，整個家庭就會陷入困境。建議在規劃長照、挑選合適的保險商品時，要特別注意以下四點：

一、照護費自己埋單：留愛不留債，別讓子女背負不孝的罪惡感，也不變成家人間的燙手山芋，留給自己尊嚴的對待。

二、愈早愈好、保費少繳：保費跟疾病發生率成正比，疾病發生與年紀也成正比，所以才有愈年輕投保，保費愈便宜的說法。

三、免責期愈短愈好：長照險理賠的啟動會先經過免責期，主要是判斷是否有達到「長期照顧」的給付資格，免責期期間是不給付理賠保險金的，而這段期間的所有費用都得家人扛著，當然就希望免責期愈短愈好。

四、保障給付範圍廣：基本的長照給付除了針對認知功能障礙（失智），更需要針對生理功能障礙做給付。有的還附加意外失能，以及喪葬費用的功能。

長照費用對每個家庭而言都是一筆龐大且長期的開銷，但絕對不是無解之題。如果能即早好好規劃，讓家人或孩子從中學到對生命的尊重，更了解愛自己就是善待家人的真諦。

（本文由凱基人壽凱旋通訊處業務經理林穎婕提供，記者黃登榆採訪整理）