旅平險保額規劃 兩點注意

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導

民眾出國投保旅平險已經是常見習慣，因為旅平險能在旅途中提供意外身故、傷害醫療、海外突發疾病等保障，讓旅行更安心。但其實投保旅平險有二大眉角要留意。

第一，保額規劃，富邦產險表示，若民眾規劃至歐美城市旅行，由於歐美國家的醫療費用及消費水準普遍高於亞洲國家，其中醫療費用也較台灣高出數倍之多，若不幸發生突發疾病或須緊急醫療轉送時，高額的醫療費用也會造成極大財務負擔，所以建議民眾投保含有海外緊急救援及醫療加值的旅遊保險。也提醒民眾入境申根國家時，若有投保申根旅遊保險，真的遇到入境審查要求出示保險證明，也可避免被拒絕入境的狀況。

公勝保經則建議，至少規劃500萬元以上，如身為家庭經濟支柱，也可以視貸款數字和小孩年紀再提升更多。而考量海外就醫普遍比台灣昂貴，「傷害醫療」和「海外突發疾病」這兩項最少也要30至60萬元。

第二，高齡者投保，產險業者指出，考慮到高齡者保障常不足、醫療風險較大，建議出國時要投保旅平險，可投保到商品規定的最高額度，並建議要有意外傷害醫療、海外突發疾病。目前市面上保險公司針對高齡者的承保年齡有限制，多數會限制在85歲以下，部分保單可能90歲也能投保，務必確認保單承保年齡，一般保額最高為100萬元至500萬元左右。

保險 旅平險 保單

