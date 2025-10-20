旅平險海外救助 更多元了

近年，亞洲地區陸續出現多種法定傳染病疫情，包括麻疹、新型A型流感、登革熱及瘧疾等，民眾於海外旅遊期間，稍有不慎即可能暴露於法定傳染病風險之中。因此各家產險也紛紛升級海外旅行平安險，提供多元海外急難救助服務，讓民眾旅遊更無後顧之憂。

國外旅遊熱潮不斷，根據交通部觀光署統計，今年上半年已有914.1萬人次到國外旅行，不僅超越疫情前水準，更寫下歷史新高紀錄，全年可望挑戰1,800萬人次。

富邦產險全面升級旅遊平安保險保障內容，將法定傳染病納入「海外突發疾病健康醫療保險」保障範圍。而目前富邦產險提供的代墊住院醫療費用及保證金，限旅遊地區為「日本或歐洲申根國家」且投保醫療加值型或申根計畫適用。保戶因意外傷害或突發疾病住院，需要國際SOS提供代墊住院醫療費用及保證金之服務時，經富邦產險授權且取得「住院醫療費用代墊擔保償還證明書」後，國際SOS可協助代墊「被保險人」於住院期間所發生的醫療費用（含住宿及醫師費），至多以日本500萬日圓或申根國家3萬歐元為限。

此外，富邦產險攜手國際SOS緊急救援服務機構針對海外急難救援提供高達31項服務包含醫療協助、旅遊協助及法律協助等，協助保戶解決旅途中遭遇的各種問題，服務內容針對緊急醫療轉送、緊急轉送回國及遺體、骨灰運送回國，或當地禮葬等特別贈送最高6萬美元的費用補助。

國泰產險指出，民眾一旦在海外感染，從門診、急診到住院治療，動輒數萬至數十萬元的醫療支出，恐造成旅程沉重負擔。若民眾投保海外旅平險且選擇「海外突發疾病醫療保險」（乙型），萬一於海外感染、麻疹、登革熱、瘧疾等法定傳染病進行診療，皆屬理賠範圍。

國泰產險也提醒，民眾應選擇涵蓋「海外旅行急難救助保險」的旅綜險，若投保「豪華型」提供最高300萬元的海外旅行急難救助保障，包含未成年子女送返、親友前往探視、緊急醫療轉送、遺體運送、搜索協助等需求，皆可透過國泰產險的海外服務中心即時取得幫助，對於語言不通或距離遙遠的海外地區格外重要。該計畫方案也適用於15歲以下兒童。

新光產險從今年4月底升級旅平險含傳染病保障後，自7月起針對「全球海外急難救助」，從最高5萬美元調升至「最高8萬美元」的保障，此外，並特別提供中文服務的「24小時海外援助中心救援專線」，提供被保險人緊急情況下，即時且必需要的協助。