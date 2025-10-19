快訊

羅浮宮驚傳搶劫！第一批訪客剛入館「急封鎖閉館」 3蒙面搶匪劫9珠寶

台男新加坡遭竊7萬元！飯店「要他翻垃圾桶」 警搜出1物後經理傻眼

富邦人壽再度通過ISO 22301驗證 深化企業韌性

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
ISO 22301營運持續管理系統授證儀式，由台灣檢驗科技股份有限公司何星翰營運總監（左）頒發證書，富邦人壽資深副總經理陳秀玲（右）代表公司接受頒證。富邦人壽／提供
ISO 22301營運持續管理系統授證儀式，由台灣檢驗科技股份有限公司何星翰營運總監（左）頒發證書，富邦人壽資深副總經理陳秀玲（右）代表公司接受頒證。富邦人壽／提供

2025年全球風險情勢持續升溫，地緣政治衝突、極端氣候災害、資安攻擊與AI誤用等議題層出不窮，企業面臨前所未有的營運挑戰，營運中斷風險不容忽視。鑑此，富邦人壽自2021年建置營運持續管理體系（BCMS），並於2022年接受第三方獨立機構驗證取得ISO 22301驗證、年年通過續審檢驗，今年再度取得ISO 22301驗證，由台灣檢驗科技股份有限公司（SGS）頒授證書，肯定富邦人壽在面對重大災害與突發事件，具備面對外在風險應變能力和韌性，以持續讓關鍵業務營運不中斷。

富邦人壽總經理陳世岳表示，全球市場瞬息萬變，各方挑戰課題接踵而來，考驗著企業經營韌性，富邦人壽秉持嚴謹的公司治理與風險管理，以維持公司永續發展為目標，亦深化內部風險控管機制與資安防護，在重大事件發生得以妥適保障保戶權益，提供客戶最安全信賴的保險服務。

接軌國際標準，富邦人壽於2021年建置營運持續管理體系（BCMS），除持續取得ISO 22301驗證，亦曾受國際性專業驗證機構頒發營運持續管理卓越獎，在制度建構與實務推動備受肯定。為確保在突發事件發生時能迅速反應、減輕損害，維持關鍵業務運作並快速復原，富邦人壽設置專責組織與任務編組，經由營運衝擊分析與風險評鑑辨識高風險威脅，制定因應風險的應變計畫。並透過培育專業人才與多元演練機制，提升員工對營運持續管理的認知與實務操作熟悉度，由上而下、由內而外地強化全員風險意識。

當遇到極端情境與突發事件時，富邦人壽具備防禦、準備、應變與復原等全方位能力，維持關鍵服務與業務不中斷，讓客戶服務能持續保持穩定品質，以制度化管理展現穩定營運與精進，並持續對齊國際標準，落實公司營運持續管理政策「維護人員安全、保障客戶權益」的核心承諾。

富邦人壽 資安

延伸閱讀

和平島公園「島嶼生活節」明還有1天 吹海風享音樂品嘗美食

六大壽險前九月新契約保費年增25% 整體業界上看7,300億元

百億神單再+1！七家壽險今年前八月誕生10張 狂賣近1,700億元

雲林偏鄉牙科沙漠 縣府砸1200萬在學校打造牙科診所

相關新聞

外幣存款8月為何爆增近5000億元？ AI出口熱正改變資金流向

據金管會統計，2025年8月底國銀外幣存款餘額達14兆8,471億元，單月暴增4,729億元，創史上次高量、連兩個月成長...

外幣放款回春！國銀餘額衝破6500億元 AI是最大推手

據央行統計，2025年8月底全體國銀外幣放款餘額達6,582億元，單月增加38.75億元、連兩月成長，推升前八月新增放款...

元大銀行數位帳戶台幣活儲限時優惠 新戶最高3%、舊戶最高1.125%

根據金管會最新統計，截至2025年6月底，國人開立數位存款帳戶已達2,649萬戶，顯示數位帳戶已成為現代人不可或缺的金融...

國泰證券10月投資觀點：布局雲端、AI 應用產業、長債掌握投資契機

隨著美國聯準會（Fed）9月17日宣布降息一碼，結束利率連五凍，市場投資人信心逐步回升。根據摩根大通（JP Morgan...

永豐金證券11月23日舉辦2026投資展望年會 八小時馬拉松直播

面對2026年多重變數交織的投資環境，永豐金證券11月23日舉行第四屆2026投資展望年會，除了實體，今(2025)年以...

彩券行每到春節得四處融資、高息侵蝕利潤 運彩公會籲政府專案協助

中華民國運彩公會理事長何昱奇今天表示，每逢農曆春節期間，彩券行為了先批回彩券才能販售，常面臨龐大資金周轉壓力。在一般銀行貸款不易下...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。