富邦人壽再度通過ISO 22301驗證 深化企業韌性

2025年全球風險情勢持續升溫，地緣政治衝突、極端氣候災害、資安攻擊與AI誤用等議題層出不窮，企業面臨前所未有的營運挑戰，營運中斷風險不容忽視。鑑此，富邦人壽自2021年建置營運持續管理體系（BCMS），並於2022年接受第三方獨立機構驗證取得ISO 22301驗證、年年通過續審檢驗，今年再度取得ISO 22301驗證，由台灣檢驗科技股份有限公司（SGS）頒授證書，肯定富邦人壽在面對重大災害與突發事件，具備面對外在風險應變能力和韌性，以持續讓關鍵業務營運不中斷。

富邦人壽總經理陳世岳表示，全球市場瞬息萬變，各方挑戰課題接踵而來，考驗著企業經營韌性，富邦人壽秉持嚴謹的公司治理與風險管理，以維持公司永續發展為目標，亦深化內部風險控管機制與資安防護，在重大事件發生得以妥適保障保戶權益，提供客戶最安全信賴的保險服務。

接軌國際標準，富邦人壽於2021年建置營運持續管理體系（BCMS），除持續取得ISO 22301驗證，亦曾受國際性專業驗證機構頒發營運持續管理卓越獎，在制度建構與實務推動備受肯定。為確保在突發事件發生時能迅速反應、減輕損害，維持關鍵業務運作並快速復原，富邦人壽設置專責組織與任務編組，經由營運衝擊分析與風險評鑑辨識高風險威脅，制定因應風險的應變計畫。並透過培育專業人才與多元演練機制，提升員工對營運持續管理的認知與實務操作熟悉度，由上而下、由內而外地強化全員風險意識。

當遇到極端情境與突發事件時，富邦人壽具備防禦、準備、應變與復原等全方位能力，維持關鍵服務與業務不中斷，讓客戶服務能持續保持穩定品質，以制度化管理展現穩定營運與精進，並持續對齊國際標準，落實公司營運持續管理政策「維護人員安全、保障客戶權益」的核心承諾。