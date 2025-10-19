快訊

日職／林岳平福岡巨蛋現場直擊 古林睿煬：打到明天才有趣

颱風+東北季風共伴效應 6縣市大雨特報「持續下到晚上」

美麗華摩天輪故障停擺 30男女受困驚魂逾半小時

聽新聞
0:00 / 0:00

外幣存款8月為何爆增近5000億元？ AI出口熱正改變資金流向

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
2025年8月底國銀外幣存款餘額達14兆8,471億元，單月暴增4,729億元，創史上次高量、連兩個月成長。圖／聯合報系資料照片
2025年8月底國銀外幣存款餘額達14兆8,471億元，單月暴增4,729億元，創史上次高量、連兩個月成長。圖／聯合報系資料照片

據金管會統計，2025年8月底國銀外幣存款餘額達14兆8,471億元，單月暴增4,729億元，創史上次高量、連兩個月成長，年增率終結連三月衰退、轉為正成長0.37%。銀行圈指出，法人貨款湧入、AI出口暢旺是主因，但美國啟動降息循環恐成第4季變數。

金管會分析，8月外幣存款暴增受五大因素影響：法人戶貨款入帳、投資款匯回、收回國外存款、資金調度，以及美元升值。

若以8月底匯率30.605元計算，外幣存款折合4,851億美元，單月增加46億美元，已連續兩個月上升，顯示剔除匯率因素後，企業出口接單暢旺，使貨款入帳湧入銀行體系。

銀行業者指出，外幣存款暴增關鍵在AI應用與消費性電子備貨潮。高階晶片與伺服器出口暢旺，推升應收貨款匯入。8月出口金額續創新高，資金回流銀行體系明顯。

9月美元小幅回貶、美國降息使台美利差縮減，雖短期不利存款續增，但電子零組件出口衝破200億美元，AI動能仍支撐資金流。

法人預期，未來半年出口可望維持雙位數成長，企業貨款、貨運收入等可望穩定外幣存款量能。

金管會公布8月底國銀外幣存款數字（包括DBU、OBU與海外分行）。回顧今年走勢，首季僅小增510億元，第2季受美元暴跌衝擊，換算台幣計價的外幣存款一度蒸發1兆1,128億元寫史上最慘紀錄。

所幸7月起台幣持穩、企業發放股息調度資金，外幣存款月增3,260億元，8月再暴增4,729億元，僅次2022年9月歷史高點。

累計前八月外幣存款縮減金額已收斂至2,628億元，年增率轉正。外幣存款「兆元俱樂部」仍維持六強：中信銀、北富銀、兆豐銀、玉山銀、臺銀與第一銀行。

8月前十大外存行全線成長，臺銀月增601億元居首、兆豐595億元、中信571億元、第一銀545億元；年增率以北富銀10.9%最強、玉山銀8.7%次之。

金融圈認為，若AI出口熱度延續，外幣存款長期可望持穩；但若美元又回貶、企業資金回流告一段落，恐削弱第4季存款動能。

玉山銀 AI

延伸閱讀

金管會金檢12家虛擬資產業者 有客戶監控不足3缺失

同校畢業30歲後資產天差地遠？真相：沒靠山…錢真的建議省下來去投資

國銀祭15%高利存款搶客

女博士欠費未繳 行政執行署出手...帳戶存款秒減百萬

相關新聞

外幣存款8月為何爆增近5000億元？ AI出口熱正改變資金流向

據金管會統計，2025年8月底國銀外幣存款餘額達14兆8,471億元，單月暴增4,729億元，創史上次高量、連兩個月成長...

外幣放款回春！國銀餘額衝破6500億元 AI是最大推手

據央行統計，2025年8月底全體國銀外幣放款餘額達6,582億元，單月增加38.75億元、連兩月成長，推升前八月新增放款...

元大銀行數位帳戶台幣活儲限時優惠 新戶最高3%、舊戶最高1.125%

根據金管會最新統計，截至2025年6月底，國人開立數位存款帳戶已達2,649萬戶，顯示數位帳戶已成為現代人不可或缺的金融...

國泰證券10月投資觀點：布局雲端、AI 應用產業、長債掌握投資契機

隨著美國聯準會（Fed）9月17日宣布降息一碼，結束利率連五凍，市場投資人信心逐步回升。根據摩根大通（JP Morgan...

永豐金證券11月23日舉辦2026投資展望年會 八小時馬拉松直播

面對2026年多重變數交織的投資環境，永豐金證券11月23日舉行第四屆2026投資展望年會，除了實體，今(2025)年以...

彩券行每到春節得四處融資、高息侵蝕利潤 運彩公會籲政府專案協助

中華民國運彩公會理事長何昱奇今天表示，每逢農曆春節期間，彩券行為了先批回彩券才能販售，常面臨龐大資金周轉壓力。在一般銀行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。