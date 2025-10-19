永豐金證券「2026投資展望年會」將登場 市場注目

中央銀行今年9月理監事會公布參考資料指出，全球經濟前景存在的不確定風險，包括美國貿易政策不確定性、主要央行貨幣政策調整步調，以及地緣政治風險與氣候變遷等挑戰。

面對2026年多重變數交織的投資環境，永豐金證券將於11月23日舉行第四屆「2026投資展望年會」，除了實體，今年以8小時馬拉松直播形式，提供投資人最前瞻的趨勢洞見。

根據證交所統計，至今年9月底，台股集中市場總開戶數達1,361萬人，創歷史新高，單月新增4.5萬人，其中新開戶投資人仍以30歲以下為主、占比六成七。永豐金證券表示，為協助年輕族群掌握2026年投資方向，並提供所有股票投資人更多市場參考資訊，連續四年舉辦投資展望年會，邀請講師等解析其自身對隔年市場展望趨勢。

永豐金證券表示，「投資展望年會」已成為內部年底重要指標型活動，前三屆累積近千人參與，顯示投資人對市場前瞻高度關注。本屆年會講師陣容橫跨法人研究、產業分析、散戶實戰。統一投信投資經理人張哲瑋將以其16年研究經歷，就「選股贏家哲學」為題分享其心得。