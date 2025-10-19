元大銀行數位帳戶台幣活儲限時優惠 新戶最高3%、舊戶最高1.125%

根據金管會最新統計，截至2025年6月底，國人開立數位存款帳戶已達2,649萬戶，顯示數位帳戶已成為現代人不可或缺的金融工具，不僅能線上輕鬆開戶外，通常利息也比較高，成為不少人的開戶首選。面對此一趨勢，元大銀行擴大「活儲優利專案」範圍，無論新戶或舊戶皆能享有優利，新戶享最高3%活儲優利及每月99次跨提/跨轉免手續費優惠，完成任務還能拿最高500元回饋金；此外，舊戶也能享最高1.125%活儲優利，輕鬆放大每一分錢。

即日起至2026年3月31日，新戶自數位存款帳戶審核成功後六個月內，於新台幣5萬元限額內可享有「最高3%」活儲優利，若超過5萬元，仍可享有階梯式加碼利率。舉例來說，若新戶存入一般台幣數位存款帳戶15萬元，六個月內就可輕鬆累積約1,162元利息，讓每一分錢均能發揮效益。

除了活儲優利，新戶還能享有每月99次的跨行轉帳與提款免手續費優惠，大幅節省高頻交易的成本。不僅如此，元大銀行更額外推出任務加碼，新戶只要在2025年12月31日前完成指定任務，最高可獲得500元回饋金，包含首次綁定任一行動支付可獲得200元回饋（限額1,000名），及透過行動支付直接扣款消費或儲值筆筆再享50%回饋金（每人回饋上限300元），讓客戶享有優利之餘，日常消費也能拿回饋。

此外，這次專案也照顧到廣大舊戶，舊戶只要新申辦一般台幣數位存款帳戶同樣能享有「最高1.125%」活儲優利，一樣採階梯式利率計算，舉例來說，若舊戶新申辦一般台幣數位存款帳戶，並存入60萬元，六個月內即可拿到2,505元利息收入，同享高利好康。

數位帳戶不僅是資金存放的工具，更是串聯行動支付、理財與日常消費的核心平台。元大銀行未來將持續優化數位金融服務，讓客戶體驗「存的安心、用的便利、花的划算」的數位生活。