快訊

習近平電賀鄭麗文當選國民黨主席 提92共識與反台獨

T17、T18新壽拋新讓步 李四川曝1關鍵不可行…本周提備案

換季別只是將冷氣關機！台電曝正確保養「5步」：明年更省電

元大銀行數位帳戶台幣活儲限時優惠 新戶最高3%、舊戶最高1.125%

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
元大銀行數位帳戶推臺幣活儲優利，新戶最高享3%、舊戶最高享1.125%。元大銀行／提供
元大銀行數位帳戶推臺幣活儲優利，新戶最高享3%、舊戶最高享1.125%。元大銀行／提供

根據金管會最新統計，截至2025年6月底，國人開立數位存款帳戶已達2,649萬戶，顯示數位帳戶已成為現代人不可或缺的金融工具，不僅能線上輕鬆開戶外，通常利息也比較高，成為不少人的開戶首選。面對此一趨勢，元大銀行擴大「活儲優利專案」範圍，無論新戶或舊戶皆能享有優利，新戶享最高3%活儲優利及每月99次跨提/跨轉免手續費優惠，完成任務還能拿最高500元回饋金；此外，舊戶也能享最高1.125%活儲優利，輕鬆放大每一分錢。

即日起至2026年3月31日，新戶自數位存款帳戶審核成功後六個月內，於新台幣5萬元限額內可享有「最高3%」活儲優利，若超過5萬元，仍可享有階梯式加碼利率。舉例來說，若新戶存入一般台幣數位存款帳戶15萬元，六個月內就可輕鬆累積約1,162元利息，讓每一分錢均能發揮效益。

除了活儲優利，新戶還能享有每月99次的跨行轉帳與提款免手續費優惠，大幅節省高頻交易的成本。不僅如此，元大銀行更額外推出任務加碼，新戶只要在2025年12月31日前完成指定任務，最高可獲得500元回饋金，包含首次綁定任一行動支付可獲得200元回饋（限額1,000名），及透過行動支付直接扣款消費或儲值筆筆再享50%回饋金（每人回饋上限300元），讓客戶享有優利之餘，日常消費也能拿回饋。

此外，這次專案也照顧到廣大舊戶，舊戶只要新申辦一般台幣數位存款帳戶同樣能享有「最高1.125%」活儲優利，一樣採階梯式利率計算，舉例來說，若舊戶新申辦一般台幣數位存款帳戶，並存入60萬元，六個月內即可拿到2,505元利息收入，同享高利好康。

數位帳戶不僅是資金存放的工具，更是串聯行動支付、理財與日常消費的核心平台。元大銀行未來將持續優化數位金融服務，讓客戶體驗「存的安心、用的便利、花的划算」的數位生活。

活儲優利 新台幣 行動支付

延伸閱讀

電信三雄 雙11促銷戰 開打

不只翻轉布丁！翰林茶館「翻轉珍奶」90%都是珍珠　限時優惠現省34元

小巧可愛有實力！PGO Ur2 plus輕電車限時優惠15,980元起

他在日突收陌生人「1萬日圓轉帳」 警揭恐怖後果…出國用行動支付要注意什麼

相關新聞

元大銀行數位帳戶台幣活儲限時優惠 新戶最高3%、舊戶最高1.125%

根據金管會最新統計，截至2025年6月底，國人開立數位存款帳戶已達2,649萬戶，顯示數位帳戶已成為現代人不可或缺的金融...

國泰證券10月投資觀點：布局雲端、AI 應用產業、長債掌握投資契機

隨著美國聯準會（Fed）9月17日宣布降息一碼，結束利率連五凍，市場投資人信心逐步回升。根據摩根大通（JP Morgan...

永豐金證券11月23日舉辦2026投資展望年會 八小時馬拉松直播

面對2026年多重變數交織的投資環境，永豐金證券11月23日舉行第四屆2026投資展望年會，除了實體，今(2025)年以...

彩券行每到春節得四處融資、高息侵蝕利潤 運彩公會籲政府專案協助

中華民國運彩公會理事長何昱奇今天表示，每逢農曆春節期間，彩券行為了先批回彩券才能販售，常面臨龐大資金周轉壓力。在一般銀行...

匯市最前線／台幣30.2元~30.9元震盪

外資匯出，新台幣匯價上周五（17日）走貶，終場以30.686作收。

國際金價一度飆破每盎司4,300美元 立委赴央行金庫視察

在美中貿易摩擦升溫、美國政府關門風險升高的全球避險氛圍中，國際金價上周一度飆破每盎司4,300美元，改寫歷史新高。立法院...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。