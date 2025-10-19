國泰證券10月投資觀點：布局雲端、AI 應用產業、長債掌握投資契機

隨著美國聯準會（Fed）9月17日宣布降息一碼，結束利率連五凍，市場投資人信心逐步回升。根據摩根大通（JP Morgan）研究報告，若降息後美國經濟仍維持正成長，標普500指數將在降息後一年內平均上漲近14%，兩年內漲幅甚至可達26%以上。在政策利多的正向發展條件下，國泰證券建議投資人除可偏重成長型股票之外，亦可布局景氣循環股，如非必需消費品；同時，雲端與AI應用產業，以及長年期債券仍為關注焦點。

國泰證券觀察，雲端與AI應用產業的投資持續加速，根據全球雲端服務供應商四巨頭Amazon、Alphabet、Microsoft和Meta第二季財報顯示 ，上半年合計資本支出約1,715億美元，季增24%，並陸續上調全年資本支出，預計年增率最高達46%，顯示企業對於雲端與AI基礎建設的投資動能已不再是短期熱潮，而是長期布局戰略，更凸顯雲端供應商對市場需求的高度信心。雲端與AI應用成為新趨勢，各行各業廣泛導入後，亦將驅動半導體與科技產業成長，科技股有望長期維持吸引力，投資人可持續關注相關標的。

債券市場方面，今年以來，長年期債券表現較短債相對落後，隨著降息步調重新啟動，實質買盤積極進場，債市波動可望放緩，有助於長債需求逐步回溫。國泰證券觀察，強勁的企業財報表現推升市場信心，帶動投資人風險偏好增加。此外，當前「投資等級債」的信用利差處於低檔，殖利率卻維持相對高點，特別是在科技、大型金融與公用事業等信用體質佳的債券標的，值得投資人持續追蹤後續潛力。

整體而言，降息帶動市場氛圍改善，雲端與AI應用產業長期投資動能強勁，債券市場也逐步回穩。投資人可透過成長型與循環型股票抓準經濟復甦契機，同時搭配信用良好的長期債券，分散風險並掌握潛在報酬。