永豐金證券11月23日舉辦2026投資展望年會 八小時馬拉松直播

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
永豐金證券11月23日舉行第四屆「2026投資展望年會」，除了實體，今年以八小時馬拉松直播形式，提供投資人最前瞻的趨勢洞見。永豐金證券／提供
面對2026年多重變數交織的投資環境，永豐金證券11月23日舉行第四屆2026投資展望年會，除了實體，今(2025)年以8小時馬拉松直播形式，提供投資人最前瞻的趨勢洞見。這次活動將於台大集思會議中心登場，並同步開放線上參與。

根據證交所統計，至今年9月底台股集中市場總開戶數達1,361萬人，創歷史新高，單月新增4.5萬人，其中新開戶投資人仍以30歲以下為主、占比六成七。永豐金證券表示，為協助年輕族群掌握2026年投資方向，並提供所有股票投資人更多市場參考資訊，連續四年舉辦投資展望年會，邀請講師等解析其自身對隔年市場展望趨勢。

永豐金證券表示，投資展望年會已成為內部年底重要指標型活動，前三屆累積近千人參與，顯示投資人對市場前瞻高度關注。這屆年會講師陣容橫跨法人研究、產業分析、散戶實戰。統一投信投資經理人張哲瑋將以其16年研究經歷，就「選股贏家哲學」為題分享其心得。活動亦特別規劃Q&A互動環節，讓投資人能面對面提問，展現永豐金證券對客戶服務的高度重視。

2025年末投資盛事，有興趣的投資人務必把握機會，重新檢視投資布局，為2026年市場先行卡位！統一投信投資經理人張哲瑋與另三大講師介紹，請見：https://event.tvbs.com.tw/exhibition/2025sinopac/index.html

永豐金 統一投信

