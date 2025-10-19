國銀外幣存款8月增4729億 單月增量創史上次高

金管會統計顯示，8月底本國銀行外幣存款餘額為新台幣14兆8472億元，月增4729億元，單月增量創下近3年單月新高、史上次高紀錄。金管會指出，主要跟法人客戶營收入帳、投資款匯回、收回國外存款，還有資金調度跟美元升值影響所致。

回顧金管會統計的外幣存款餘額變化，國銀外幣存款餘額在今年2月底時達到15兆2193億元的歷史新高，不過，新台幣第2季強烈升值，也帶動外幣存款餘額4月、5月單月分別大減3893億元與6707億元。

金管會指出，本國銀行8月底外幣存款餘額為新台幣14兆8472億元，月增4729億元，增額創下2022年10月以來新高、史上次高紀錄。至於可能原因，金管會分析，主要跟法人客戶營收（如貨款、貨運收入、商仲貿易服務收入等）入帳、投資款匯回、收回國外存款等，加上資金調度需要與美元升值影響，因此帶動單月增額。

8月底的外幣存款如果還原成美元也呈現月增，金管會指出，如果以8月底美元匯率30.605換算，8月底外匯存款為4851億美元，也呈現月增46億美元。

根據統計結果，8月底國銀外幣存款的兆元俱樂部依然是6家業者，依序為中信銀1.48兆元、北富銀1.29兆元、兆豐銀1.19兆元、台銀1.14兆元、玉山銀1.12兆元與一銀1.08兆元。至於年增率，北富銀年增10.9%居冠，玉山銀年增8.7%居次，再來是台銀年增5.9%。