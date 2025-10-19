新壽傳同意第三方鑑價 李同榮預測最後會是這價格

快訊

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
北士科T17、T18基地。圖／翻攝自google地圖
輝達（NVIDIA）北士科T17、T18總部案卡關， 台北市18日拋出第三方鑑價合意解約方案，傳出新壽同意第三方鑑價，但要求在合法、合規、合契約的三大精神下，與市府透過「協調機制」來談。

不過市府態度是現在T17、T18契約並沒有「爭議」，只有預期利潤金額的問題，不用再成立協調機制討論契約內容，只要新壽提出價格，透過第三方機構鑑價，如此新壽有第三方背書，市府送到議會，也可以理直氣壯。

房產趨勢專家李同榮認為，輝達案北市府提第三方鑑價合理補償金，是避免爭議高招，此一方案優點有三：

一、市府可擺脫被圖利綁架而無所作為的窘境。

二、新壽可對股東交代，避免背信之災，否則，就被輿論轟爆，重創形象。

三、從商業角度面向，第三方鑑價稍微有利新壽，合理解約補償不會坐收50年投報，但也不會全部抹殺應有的商業投資報酬。

他認為，最終新壽應可接受。至於解約補償金，預測除了已繳權利金、履約保證金合計約32億外，應該有可能另加30~35億元，總計約在62~67億元之間，這筆錢應該會編入預算，再由輝達概括承受。

另外，T17、T18面積約3.9公頃，當初得標價為44億元，T16共4.5公頃得標價為82億。若與T16比較，輝達只要T17與T18中間道路經市府同意合併使用，並增加使用權到70年，則在75億以內的價格由輝達承受應該較無爭議。

李同榮表示，北市府堅持應先由新壽提價格，再交估價師公會鑑定，才能編預算送議會審查，如此即能排除一切爭議，而且也架了樓梯也給新壽下，北市府確實下了一步好棋。

新壽 輝達 契約

