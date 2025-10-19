快訊

MLB／大谷領軍道奇破解1/4世紀魔咒 貝茲更要挑戰罕見紀錄

不只來旅遊！台北5大誘因成外籍人士長住首選 6成6停留逾1年

助延緩老化、降心血管風險 南瓜籽具6大健康功效仍不宜過量

T17T18卡關...傳輝達同意T12？ 市府：不同意新壽換約 和輝達無關

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
輝達落腳T17、18持續陷僵局，傳出輝達已同意改到T12，北市府未證實，但傳出已對新壽下通牒，24日未回覆將啟動備案。報系資料照
輝達落腳T17、18持續陷僵局，傳出輝達已同意改到T12，北市府未證實，但傳出已對新壽下通牒，24日未回覆將啟動備案。報系資料照

輝達落腳T17、18持續陷僵局，傳出輝達已同意改到T12？北市府未證實。但市府已對新壽下通牒，24日未回覆將啟動備案。法務局長連堂凱也說，未來即便輝達落腳他處，也不會同意新壽更換法人，主要原因是工程進度嚴重落後，除非新壽有突破性進度，原則上只要合併，新壽成消滅公司，還是會依法進入解約程序。

為避免T17、18持續卡關，影響輝達落腳北市進度，副市長李四川這個月7日與輝達開會提出北市兩塊適合的土地給輝達，包括T17、18隔壁的T12及松南營區兩備案，並且表達T12北市府願意出面協助整合私地主，輝達也表達帶回去研究。根據「風傳媒」報導，傳出輝達已同意轉移到北市其他土地T12，但未獲北市府證實。

連堂凱表示，若輝達最終落腳他處，與新壽T17、18就會回歸原契約，在輝達尚未宣布進駐北士科，就已經發函告知新壽，因其取得該地後工程進度嚴重落後，履約狀況不佳，不會同意其更換法人，意即若台新與新壽合併後，新壽成消滅公司，就將依程序啟動解約程序。

連堂凱說，市府本身就不是因為要把這兩塊地給輝達，才不同意新壽換約，不管輝達有無要進駐T17、18，只要新壽變更法人，市府就會依合約條款與新壽解約，除非新壽提出有利條件或工程有突破性進度，否則原則還是不會有變動。

輝達 新壽 台新

延伸閱讀

台積美製 Blackwell 晶圓問世 輝達擬斥資5,000億美元投入 AI 基建

輝達落腳台北曙光「新壽願第三方鑑價」？李四川：先提解約金額

新壽開工為挽回形象？估價師揭真相：原來在算這個

輝達落腳台北露曙光！新壽「願第三方鑑價」蔣萬安表態了

相關新聞

T17T18卡關...傳輝達同意T12？ 市府：不同意新壽換約 和輝達無關

輝達落腳T17、18持續陷僵局，傳出輝達已同意改到T12？北市府未證實。但市府已對新壽下通牒，24日未回覆將啟動備案。法...

彩券行每到春節得四處融資、高息侵蝕利潤 運彩公會籲政府專案協助

中華民國運彩公會理事長何昱奇今天表示，每逢農曆春節期間，彩券行為了先批回彩券才能販售，常面臨龐大資金周轉壓力。在一般銀行...

匯市最前線／台幣30.2元~30.9元震盪

外資匯出，新台幣匯價上周五（17日）走貶，終場以30.686作收。

國際金價一度飆破每盎司4,300美元 立委赴央行金庫視察

在美中貿易摩擦升溫、美國政府關門風險升高的全球避險氛圍中，國際金價上周一度飆破每盎司4,300美元，改寫歷史新高。立法院...

國際金價一天之內跌逾百美元 美銀：二大因素使金價短線進入盤整

國際金價收盤價在周四站上4325.35美元新高點，隨即在周五大跌2.12%、逾百美元，收4213美元。法人認為原因除了是...

定存單利率探低 2年期下滑至1.244%一年半來低點

中央銀行昨（17）日標售2年期定期存單，市場資金充沛推升投標熱度，最終投標倍數高達4.65倍，顯示搶標情況激烈，加權平均...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。