金管會金檢12家虛擬資產業者 有客戶監控不足3缺失

中央社／ 台北19日電

金管會今年陸續檢查12家虛擬資產業務（VASP）業者，上半年金檢報告指出，VASP業者在防制洗錢、打擊資恐及反武擴作業上有3缺失，包括客戶審查措施欠妥適、對客戶交易持續監控機制不夠完善以及未建立有效獨立稽核等，未確認高風險客戶的財富與資金來源等。

截至2024年底金管會已累計檢查10家虛擬資產業務（VASP）業者，金管會官員說明，今年將擴大金融檢查VASP業者，並以防制洗錢、打擊資恐、反武器擴散、消費者保護與防制詐騙措施為重點。

官員說明，今年已陸續檢查12家VASP業者，目前正著手規劃明年度檢查重點與計畫，預計年底前公告檢查重點。

針對虛擬資產服務業務與人員，金管會上半年金檢報告指出，VASP業者在防制洗錢、打擊資恐及反武擴作業上有3缺失，第1，客戶審查措施有欠妥適，像是未確認高風險客戶的財富及資金來源，以及對已向法務部調查局通報疑似洗錢交易（STR）的客戶，未適時研判是否調整客戶風險等級。

第2，對客戶交易的持續監控機制未臻完善。金管會說明，像是對於客戶遭通報涉詐，未了解該客戶間交易與提幣流向的關聯，暨評估申報STR的必要性，另外，也發現有可疑交易態樣的監控金額門檻都是固定值，導致無法反映客戶洗錢風險等級差異。

金管會表示，業者應依「提供虛擬資產服務之事業或人員防制洗錢及打擊資恐辦法」第12條規定，以風險基礎原則，訂定交易監控機制，並定期檢討所定監控態樣之完整性及有效性。

第3，未建立有效的獨立稽核功能。金管會報告指出缺失情節，像是業者雖有配置稽核人員，但未曾辦理查核，或是稽核人員未具獨立性，有由洗錢防制專責人員或法令遵循人員兼任狀況。

至於改善方式，金管會指出，業者應落實「提供虛擬資產服務之事業或人員防制洗錢 及打擊資恐辦法」第15條第1項規定，建立測試防制洗錢及打擊資恐制度有效性之獨立稽核功能，並辦理獨立查核及提具查核意見。

洗錢防制 金管會 年金

