彩券行每到春節得四處融資、高息侵蝕利潤 運彩公會籲政府專案協助

中華民國運彩公會理事長何昱奇今天表示，每逢農曆春節期間，彩券行為了先批回彩券才能販售，常面臨龐大資金周轉壓力。在一般銀行貸款不易下，不得不轉向高利息的融資公司借款，利潤幾乎被侵蝕過半，也失去政府照顧弱勢者的用意。希望政府能協調中小企業信保基金以專案方式協助彩券行，解決每到春節時的資金需求，讓制度回歸公平正義。

何昱奇說，全台5千3百多家的彩券行，春節都有借款需求，總金額達3、4百億元。融資公司看準彩券行向銀行借款不易，經常以包套式融資方式核貸，但年利率竟高達8至12%，讓彩券行同業紛感嘆：「不借賺不到錢，借了反而壓縮利潤」但彩券行即使具備完整不動產或是動產擔保品，信用亦良好，卻仍經常被退件，想在年底批得彩券，最後仍不得不四處向親戚朋友周轉。

他說，中小企業信保基金並未明文拒絕彩券行，但卻以資本額高低做為核貸金額高低參考，以彩券行均以20 萬元作為營業資本額且免開發票而言，導致彩券行申請貸款額度嚴重偏低。這種只看資本額、不看營業額、佣金收入以及信用評等的機制，已經僵化且不合時代。建議應該修正思維，以「年銷售額加佣金收入及信用評等」作為主要審核依據，讓實際經營良好的彩券業者能獲得合理貸款額度。

還有，現行彩券刮刮樂、公益彩券與運動彩券「三位一體」共同銷售的方式早已運行，金融端與信保制度卻要求貸款申請必須「明確對應單一登記項目」但彩券行怎可能拆開來各以單一登記項目貸款？信保基金與銀行應該鬆綁，認定三種彩券項目具備其一即可申貸；申貸計畫書可涵蓋刮刮樂、台彩、運彩等周轉金用途，不應要求分別分開貸款。

何昱奇說，台彩每年挹注國庫約 370 億元，運動彩券每年貢獻 80 億元 運動發展基金，這些收益支撐了社會福利與體育發展，彩券行是政府的合作夥伴，不是融資公司體系的提款機，政府應了解此一事實，請信保基金以專案方式協助，解決彩券行每到年底時的痛點，讓彩券業者不必再被迫向高利融資公司借款，這才是真正的「德政」。