快訊

鄭麗文時代 多頭馬車或集體領導？「非典型」主席如何帶領國民黨重返執政

雙風「共伴效應」 北花蓮嚴防超大豪雨 明起恐連下3天

國際金價一度飆破每盎司4,300美元 立委赴央行金庫視察

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導
在美中貿易摩擦升溫、美國政府關門風險升高的全球避險氛圍中，國際金價上周一度飆破每盎司4,300美元，改寫歷史新高。（路透）
在美中貿易摩擦升溫、美國政府關門風險升高的全球避險氛圍中，國際金價上周一度飆破每盎司4,300美元，改寫歷史新高。（路透）

在美中貿易摩擦升溫、美國政府關門風險升高的全球避險氛圍中，國際金價上周一度飆破每盎司4,300美元，改寫歷史新高。立法院財委會將於20日赴中央銀行新店文園金庫視察，關注金庫管理機制與黃金儲備安全。

此外，央行總裁楊金龍24日將赴立院進行業務報告，預料央行4月以來因應金融市場變動採取的匯率調節措施，將是立委關注焦點。

根據央行統計，目前我國黃金儲備約422公噸，約1,363萬盎司，其中410公噸為發行準備金，平時不作變動。僅在總統與副總統就職時，央行會少量動用黃金鑄造紀念金幣，並於事後回補。以目前儲備量推算，央行黃金儲備總市值已達583.9億美元，折合約1兆7,868億元。

立委往年視察文園金庫，通常除實地了解金庫保全與管理制度，也會關注央行如何保存並運用黃金儲備。在地緣政治與金融市場高度不確定下，此次視察更顯敏感。

此外，央行總裁楊金龍將於23日赴立法院進行業務報告，預料外界將聚焦「外匯報告」。自今年第2季以來，新台幣對美元匯率強勁升值，央行進場調節匯市力道明顯增加，市場預期今年的外匯操作已由去年的「淨賣匯」轉為「淨買匯」。

央行資料顯示，2024年全年央行淨賣匯達164.2億美元，新台幣對美元貶值6.24%。但自2025年4月至9月，新台幣匯率反彈升值2.713元，升幅達8.9%。與此同時，外匯存底也呈現大幅波動，4至9月合計增加近250億美元，顯示央行積極入市調節。

外界亦關注外資動向對匯市的影響。隨台股市值攀升，外資持股市值在外匯存底中的比重大幅上升，從2016年的69%增至2025年9月底的172%，創歷史新高。

黃金 外匯 台幣

延伸閱讀

國民黨正式宣布 鄭麗文當選新任黨主席

鄭麗文勝出黨主席選戰 楊文科喊話「拚2026、重返2028執政」

鄭麗文南投高得票63.7% 許淑華肯定：新主席任重道遠、藍營會更好

鄭麗文領先新主席將誕生 傅崐萁：溝通協調盡最大力量盼無空窗期

相關新聞

匯市最前線／台幣30.2元~30.9元震盪

外資匯出，新台幣匯價上周五（17日）走貶，終場以30.686作收。

國際金價一度飆破每盎司4,300美元 立委赴央行金庫視察

在美中貿易摩擦升溫、美國政府關門風險升高的全球避險氛圍中，國際金價上周一度飆破每盎司4,300美元，改寫歷史新高。立法院...

國際金價一天之內跌逾百美元 美銀：二大因素使金價短線進入盤整

國際金價收盤價在周四站上4325.35美元新高點，隨即在周五大跌2.12%、逾百美元，收4213美元。法人認為原因除了是...

定存單利率探低 2年期下滑至1.244%一年半來低點

中央銀行昨（17）日標售2年期定期存單，市場資金充沛推升投標熱度，最終投標倍數高達4.65倍，顯示搶標情況激烈，加權平均...

外銀攻8兆美元財管市場

彭博資訊報導，隨著台灣放寬對資產管理的監管，7月成立亞洲資產管理中心高雄專區，讓瑞銀（UBS）、滙豐（HSBC）及法國巴...

外資匯出 台幣周線連二黑

美聯準會（Fed）最新公布的褐皮書顯示美國經濟出現疲軟跡象，市場對Fed進一步降息預期升溫，美元回落，新台幣匯價昨（17...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。