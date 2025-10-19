國際金價一度飆破每盎司4,300美元 立委赴央行金庫視察

在美中貿易摩擦升溫、美國政府關門風險升高的全球避險氛圍中，國際金價上周一度飆破每盎司4,300美元，改寫歷史新高。立法院財委會將於20日赴中央銀行新店文園金庫視察，關注金庫管理機制與黃金儲備安全。

此外，央行總裁楊金龍24日將赴立院進行業務報告，預料央行4月以來因應金融市場變動採取的匯率調節措施，將是立委關注焦點。

根據央行統計，目前我國黃金儲備約422公噸，約1,363萬盎司，其中410公噸為發行準備金，平時不作變動。僅在總統與副總統就職時，央行會少量動用黃金鑄造紀念金幣，並於事後回補。以目前儲備量推算，央行黃金儲備總市值已達583.9億美元，折合約1兆7,868億元。

立委往年視察文園金庫，通常除實地了解金庫保全與管理制度，也會關注央行如何保存並運用黃金儲備。在地緣政治與金融市場高度不確定下，此次視察更顯敏感。

此外，央行總裁楊金龍將於23日赴立法院進行業務報告，預料外界將聚焦「外匯報告」。自今年第2季以來，新台幣對美元匯率強勁升值，央行進場調節匯市力道明顯增加，市場預期今年的外匯操作已由去年的「淨賣匯」轉為「淨買匯」。

央行資料顯示，2024年全年央行淨賣匯達164.2億美元，新台幣對美元貶值6.24%。但自2025年4月至9月，新台幣匯率反彈升值2.713元，升幅達8.9%。與此同時，外匯存底也呈現大幅波動，4至9月合計增加近250億美元，顯示央行積極入市調節。

外界亦關注外資動向對匯市的影響。隨台股市值攀升，外資持股市值在外匯存底中的比重大幅上升，從2016年的69%增至2025年9月底的172%，創歷史新高。