台灣空運 200 人淨灘落實 ESG 支持淨零

金管會要求上市櫃公司於2027年前完成溫室氣體盤查，台灣空運響應落實企業社會責任，於今日號召數百名員工及眷屬前往新北市萬里翡翠灣，舉辦「淨灘暨家庭日」活動。

淨灘為企業社會責任的核心業務，展示減碳的具體行動，台灣空運將愛地球化為具體行動，期能推動ESG與支持台灣2050淨零目標。

台灣空運表示，身為跨境物流與國際運籌的專業企業，除了在全球供應鏈中扮演關鍵角色，也應承擔對環境與社會的責任。

透過實際參與淨灘活動，讓同仁與家屬共同體驗守護海洋的價值，將ESG精神融入日常生活。

「我們希望員工不僅在工作中展現專業，更能在生活中身體力行，與家人一起實踐環境永續。」台灣空運高層強調，ESG對企業而言，不應只是紙上談兵的理念，而是具體可見的行動。

台灣空運進一步指出，本次淨灘活動由國際扶輪3522地區主辦，國際扶輪社於2013年初步建立六大焦點領域，並於2021年7月正式新增第七大領域「支持環境」(Supporting the Environment) 以因應氣候變遷與永續發展需求，藉由跨界合作，擴大公益影響力，進一步彰顯社團及企業對社會的正向承諾。活動結束後，員工家庭也一同共享家庭日時光，讓公益、環境守護與家庭互動三者相互結合。