國際金價一天之內跌逾百美元 美銀：二大因素使金價短線進入盤整

國際金價收盤價在周四站上4325.35美元新高點，隨即在周五大跌2.12%、逾百美元，收4213美元。法人認為原因除了是美元與美債殖利率反彈，加上中美恢復互訪降低貿易衝突螺旋升溫，亦降低市場避險情緒之外，金價漲多拉回亦是主因。美國銀行最新的報告則認為，二大因素將使金價短線進入盤整。

繼法國興業銀行之後，美國銀行在最新報告中，也指出在預期投資需求將增加14%的推動之下，上調金價至每盎司5000美元，不過美國銀行也同時示警，在9月單月ETF（指數型股票基金）流入金額年增880%至歷史新高的140億美元，實體跟紙黃金的投資也近乎翻倍占全球股債市場比率超過5%之下，這二大過熱訊號，使美銀預期金價短線可能進入盤整。

但美銀仍看好金價長線走勢，主因在於美國的財政赤字、債務攀升、意圖削減經常帳赤字與資本流入，及在通膨3%的情況下推動降息，美銀認為這種非常規的政策框架有利繼續支撐金價。

也有法人認為，儘管金價過熱會進行短線盤整，但近期仍有利多因素加持金價表現，其中最新的利多，就是歐盟委員會計畫允許歐盟各國政府動用凍結在歐洲1850億歐元俄羅斯資產，用以對烏克蘭提供財政援助，多位分析師認為有利金價表現，並且一致認為將促使各國央行因為安全需求，進一步加買黃金。

包括資深黃金分析師Ross Norman認為歐盟可以隨心所欲的剝奪俄羅斯資產，這令各國央行不安且將購買更多黃金因應；BullionVault的研究主管Adrian Ash 表示這將加速各國央行購買黃金速度；Julius Baer分析師Carsten Menke則認為歐盟之所以能夠動用凍結的俄羅斯資產，是因為這些資產是在境外銀行儲存登記，而新興國家央行可能會選擇將資產儲存於國內。

此外，美國中央情報局（CIA）獲美國總統川普授權在委內瑞拉執行秘密作戰，甚至不排除由水上轉為地面行動，此為新的地緣政治風險因素，日前也推升金價上漲，相關效應未來也會持續。

法人也引述Tanglewood Total Wealth Management創辦人John Merrill的看法指出，儘管金價空前的高漲，但目前沒有理由獲利了結。尤其Merrill進一步表示，隨 著全球法定貨幣購買力下降，投資人迫切的想保護自己的資產，而黃金過往是災難的避險工具，現在更轉變為貨幣避險工具，且沒有哪個國家的貨幣可以像黃金這樣規模足夠大、穩定及自由，雖然目前看似超買，但跟股市相比，其價值仍然被低估。

UBS亞太區投資主管Wayne Gordon也指出，當前黃金漲勢主要跟地緣政治息息相關，同時Gordon還建議配置5-10%的黃金可降低整體投資組合的波動性，因為黃金不存在交易對手風險與信用風險，也不受貨幣大幅波動的影響。

Wayne Gordon分析，俄烏戰爭爆發後，央行對持有美元計價儲備的看法發生重大改變，即使美元走強與利率上升，黃金仍然上漲，這種異常韌性主要源於央行對金價的影響，而今年黃金ETF從過去三年流出轉為強勁流入，加上持續的政治風險及美元走弱，都可能進一步推升金價。

此外統計也顯示，全球17檔主要黃金ETF，2025年10月15日持有數量增加4.6404公噸，為 3,040.7659公噸。全球最大的SPDR黃金ETF，2025年10月16日持有數量 增加12.02公噸，為1,034.62公噸，黃金ETF持有黃金的數量仍持續增加中。