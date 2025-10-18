快訊

曾與李政道共獲諾貝爾物理學獎 北京清華大學官網變黑白表哀思

燕子口堰塞湖可降挖為何馬太鞍溪的不行？農業部曝3大差別

曾獲諾貝爾獎…陸物理學家楊振寧離世 享嵩壽103歲

地政士、不動產估價師相關證照11月開放電子化 首次申請享半價優惠

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

配合智慧政府政策推動，內政部表示將自今年11月1日起，地政士、不動產估價師證書及其開業執照或證書，全面開辦線上申請、繳費及請領電子證照作業，未來申請人無需臨櫃或郵寄紙本，即可在線上申辦並領取電子證照。同時，為鼓勵從業人員請領電子證照，自今年11月1日起至115年12月31日推廣期間內，首次申請電子證照者，將減半收取證照費。

內政部說明，隨著政府積極推動智慧化服務，專業證照電子化已成為當前趨勢，電子證照除外觀與紙本證照一樣外，亦具備相同的法律效力，並且透過嚴謹的資訊安全機制確保個人資料與證書資訊的安全性。本次推出的電子證照申辦服務，不僅可提供更便捷、即時的申辦方式，也可以降低行政人力成本及減少紙本使用；另相較於紙本證照可能遺失、污損或偽造的風險，電子證照也可重複下載，具有長期保存的優勢，並且透過本部提供掃碼查驗功能，也可以讓民眾可更容易辨識專業證照的真偽。

內政部呼籲，地政士、不動產估價師可以把握推廣期間，踴躍申辦電子證照，體驗更高效、安全且環保的服務。未來內政部也將持續推動各項數位服務的整合與普及，落實智慧政府的目標。

