金價漲破4,300美元 專家估市場尚未飽和

國際金價17日盤中再創新高，史上首度漲破每英兩4,300美元價位，周線漲幅將是2008年來最大。世界黃金協會（WGC）投資研究經理阿蒂加斯說，儘管金價屢創新高，但投機性部位與淨多頭並未觸及峰值，顯示市場尚未飽和，強調當前對黃金的增持仍處於「起步階段」。

紐約黃金現貨價格17日盤中大漲1.2%，衝上每英兩4,379.93美元新高價，一周來漲逾8%，為2008年12月以來最大單周漲幅。在美中關係再起波瀾之際，美國兩家地區銀行揭露貸款出現詐欺相關問題，引發外界對借款人信用惡化的擔憂，並重燃Fed將繼續降息預期。投資人目前預期Fed將在10、12月各降息1碼，但新任理事米倫已發聲支持10月一次降2碼。

白銀現貨價格17日也一度攀漲0.4%至每英兩54.4796美元，再創新高，但隨後因獲利了結賣壓翻黑，轉為下跌0.6%，報每英兩53.9427美元，一周來仍勁漲7.3%，今年來狂漲近87%。

德國Heraeus金屬公司貴金屬交易員贊普夫指出，「降息預期、地緣政治風險及銀行憂慮揮之不去發酵下，環境依然高度支撐金價」，只是「基於超買情勢，短期可能陷入盤整」。

法國興業銀行大宗商品研究主管海夫認為，龐大而強韌的黃金指數型基金（ETF）流入，將持續推升金價。滙豐已調高今年黃金均價預估，從每英兩3,215美元上調到3,355美元，並上修明年黃金均價預估，從每英兩3,125美元拉高到3,950美元。

金價今年來已飆漲逾65%，因素包括各國央行買盤、黃金ETF資金流入，以及地緣政治與貿易緊張、財政與債務水準攀升、Fed獨立性受威脅等。目前也不缺推升金價的憂慮，包括地緣政治風險、各國以貨幣政策融通財政赤字、信用市場惡化、AI與股市泡沫破滅等。

此外，白銀行情另受到倫敦市場流動性短缺影響，引爆全球搶購潮。