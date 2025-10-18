外銀攻8兆美元財管市場

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電

彭博資訊報導，隨著台灣放寬對資產管理的監管，7月成立亞洲資產管理中心高雄專區，讓瑞銀（UBS）、滙豐（HSBC）及法國巴黎銀行（BNP Paribas）等多家全球大銀行更積極招兵買馬，搶攻台灣快速成長的8兆美元資產管理市場。

瑞銀明年在台灣面對客戶的員工人數擬增加10%-15%，並準備擴大在高雄的中、後台業務，以利管理資金流。渣打銀行過去三年駐台的財富理財專員人數增加兩倍，未來幾個月將招募更多員工。滙豐近期擴張台灣本地財富團隊，支持在高雄專區的業務後，現在計劃進一步擴大規模。法國巴黎銀行則是規劃在未來兩年內，要在台灣增加約15名客戶經理。

新的高雄專區規定更寬鬆，旨在幫助銀行業善用台灣快速成長的個人資產；這受益於全球的半導體需求激增，而半導體正是AI崛起的基礎。

瑞銀台灣區總經理蘇韋毓表示，本土科技業者隨著AI熱潮御風而上，再加上過去幾年台灣民眾投資股市，創造了大量的財富。他預期，高雄新區是監管機構邁出的第一步，未來還會繼續放寬監管。

瑞銀台灣部門在過去兩年管理的資產規模增加了一倍。蘇韋毓說，目前許多全球銀行大力進軍台灣財富管理市場，主要業者都想擁有一席之地。

瑞銀的報告顯示，近年台灣人財富平均成長35%，成長率位居全球第三。目前，台灣的百萬富豪人數已超過香港，而且幾乎是新加坡的兩倍。

一家總部在美國的全球投資銀行高階主管透露，他任職的銀行在台灣的財富管理收入，預計將再成長30%，超過該部門在亞洲地區20%的整體成長速度。這位高管表示，他們計劃在未來12個月內增加十名聚焦台灣的客戶關係經理，並在三年內將人數要增加一倍到50名。

台灣在高雄設立的金融示範區，為高淨值客戶提供私人銀行服務。區內放寬監管，讓富裕階層可得到在台灣其他地區無法獲得的產品與服務。

瑞銀 投資銀行 半導體

延伸閱讀

獨家／5家券商獲准進駐亞灣高雄專區、7家有意願 為何全是本土券商？

BLACKPINK飛高雄開唱預計晚間10點抵台 接機粉絲湧進小港機場

群益金鼎證券進駐亞灣專區 三面向打造資產管理體系

高雄陷入粉紅海！ 應援BLACKPINK演唱會 不只「6大地標」同步亮燈 網笑：高雄終於瘋成我想要的樣子

相關新聞

金價漲破4,300美元 專家估市場尚未飽和

國際金價17日盤中再創新高，史上首度漲破每英兩4,300美元價位，周線漲幅將是2008年來最大。世界黃金協會（WGC）投...

定存單利率探低 2年期下滑至1.244%一年半來低點

中央銀行昨（17）日標售2年期定期存單，市場資金充沛推升投標熱度，最終投標倍數高達4.65倍，顯示搶標情況激烈，加權平均...

外銀攻8兆美元財管市場

彭博資訊報導，隨著台灣放寬對資產管理的監管，7月成立亞洲資產管理中心高雄專區，讓瑞銀（UBS）、滙豐（HSBC）及法國巴...

外資匯出 台幣周線連二黑

美聯準會（Fed）最新公布的褐皮書顯示美國經濟出現疲軟跡象，市場對Fed進一步降息預期升溫，美元回落，新台幣匯價昨（17...

自營業務錯失台積電飆漲…券商9月獲利下滑16％

臺灣證券交易所公布，9月全體證券商稅後淨利125.22億元，較上月減少25.11億元、月減16.70％；前九月稅後淨利7...

群益金鼎證准進駐亞灣

進攻「亞洲資產管理中心高雄專區」商機，群益金鼎證券傳出捷報，已取得金管會核准。群益金鼎證券總經理李文柱昨（17）日表示，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。