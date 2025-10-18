自營業務錯失台積電飆漲…券商9月獲利下滑16％

臺灣證券交易所公布，9月全體證券商稅後淨利125.22億元，較上月減少25.11億元、月減16.70％；前九月稅後淨利743.67億元，較去年同期衰退59.87億元、年減7.45％。值得留意的是，9月行情主要由台積電（2330）飆漲帶動，未明顯帶動券商自營部門獲利，9月自營獲利仍衰退逾五成。

大盤9月總成交值約10.188兆元、較上月增加8.1％，證券商經紀手續費收入較上月成長，顯示投資人交易轉熱；但9月自營的證券評價損失較多，使證券商自營業務淨利降至27.95億元，較上月衰退30.52億元，月減達52.2％；9月證券商承銷業務淨利較上月成長4.88億元，月增44.69％。

台積電9月飆漲12.5％，加權指數9月跟著大漲6.55％或1,587點，但自營商獲利卻較上月減少，評價損失不減反增。康和證券投資總監廖繼弘分析原因有二，一是9月台積電、台達電等大型權值股大漲推升指數，但很多自營商重押的中小型股，如台光電、金像電、台耀、富喬等均轉跌，導致評價利益下滑。

二是法規限制自營商對單一個股持有上限，如不得持有單一本國公司已發行股份總額超過10％、持有單一公司證券金額不得超過券商淨值20％；因此，即便看好台積電股價表現，自營商也不能全押。

至於前九月獲利排名，仍然以老面孔大型券商為主。由元大證券以稅後淨利164.95億元居冠，凱基81.64億元居次，再來依序是富邦76.3億元、永豐金48.22億元、群益44.72億元。