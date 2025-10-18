外資匯出 台幣周線連二黑

美聯準會（Fed）最新公布的褐皮書顯示美國經濟出現疲軟跡象，市場對Fed進一步降息預期升溫，美元回落，新台幣匯價昨（17）日先升後貶，終場以30.686作收，貶值2.1分，成交量17.875億美元。

新台幣匯價昨日早盤以30.64元、升值2.5分開出，但台股漲高回檔，外資持續買匯匯出，匯價在下午盤貶幅擴大，並一度翻貶觸及30.692元。匯銀估，外資單日匯出約8億美元。

本周美元指數先強後弱，日圓及歐元下半周回升有撐，外資台股買超熱度降溫轉為賣超，新台幣單周貶值1.41角，貶幅0.46%，周線連二黑。

央行統計，新台幣昨日匯價貶值0.07%，人民幣貶值0.02%，日圓升值1.03%，韓元貶值0.41%，星元升值0.14%，歐元升值0.51%，美元指數貶值0.47%。

匯銀主管分析，美中貿易緊張關係未解，Fed主席鮑爾轉鴿，有官員表示當前經濟與就業放緩，應以謹慎逐步方式降息，也有官員重申更積極降息路徑，強調美中貿易緊張加劇經濟下行風險。預料Fed降息預期將持續並影響美元匯價。