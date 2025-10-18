定存單利率探低 2年期下滑至1.244%一年半來低點

中央銀行昨（17）日標售2年期定期存單，市場資金充沛推升投標熱度，最終投標倍數高達4.65倍，顯示搶標情況激烈，加權平均得標利率為1.244%，為近一年半新低，反映市場對未來利率降息預期持續升溫。

根據央行公布資料顯示，本月標售的2年期定存單，投標金額高達1,163億元，投標倍數4.65倍，得標比率21.5%，與9月標售狀況相似，當時投標金額1,194.5億元、投標倍數4.78倍，得標比率20.93%。連續兩期超過千億元投標金額，凸顯市場資金充裕。

利率方面，9月得標加權平均利率1.331％，本月再下滑至1.244%，為近一年半來新低。市場人士分析，這一變化與資金氾濫、放貸力道放緩，以及市場對央行年底可能啟動降息預期有關。

行庫資金調度主管指出，利率持續下探主因之一，是目前金融市場資金相當寬鬆，房貸受政策管制影響，銀行在不動產放款力道顯著放緩，雖然新青安、首購及換屋族仍有需求，但整體承作量不如過去。

另一因素是美聯準會（Fed）可能在今年再進行二次降息。市場預期，台灣央行在12月理監事會可能跟進降息。央行總裁楊金龍在第3季理監事會後表示，若CPI年增率降至1.5%以下，將是央行考量降息重要條件之一；此外，也會視外部經濟變化調整政策，特別是美國「232條款」可能對台灣經濟造成的衝擊。

目前台美對等關稅談判與232條款調查結果尚未明朗。楊金龍坦言，今年台灣能維持4%以上經濟成長率已屬不易，傳產業受中國大陸龐大產能釋出與不利關稅政策壓力，加上高科技產業若同步轉弱，經濟動能恐面臨挑戰。

Fed已率先降息，但國際經貿局勢充滿不確定性。特別是232條款若波及半導體產業，對台灣核心產業影響將不可小覷。專家指出，若電子與資通訊產業後續表現不如預期，甚至明顯下滑，央行可能不得不透過貨幣政策加大介入，藉此緩解衝擊，穩定金融市場與實體經濟。

金融圈認為，此次投標結果已提前反映市場對利率走勢的共識，也透露年底降息預期逐漸升高。在資金持續氾濫情況下，利率可能持續下探，銀行資金調度策略與投資布局勢必隨之調整。