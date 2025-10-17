快訊

獨家／5家券商獲准進駐亞灣高雄專區、7家有意願 為何全是本土券商？

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
永豐金總部大樓。聯合報系資料照
據了解，主管機關已核准5家證券商進駐亞洲資產管理中心高雄專區，包括搶得頭香的永豐金證、公股代表兆豐證、中信證，以及近期獲准的玉山證（13日獲准）與群益金鼎證（6005）（16日獲准）；另外有3家大型券商已正式送件申請主管機關核准中，分別為元大證、凱基證、國泰證。

中大型券商普遍跟進加入這波高雄專區的布局熱潮。同時，富邦證、台新證、華南證、統一證等4家本土券商也已向主管機關表達送件意願。值得注意的是，不同於投信有較多外資背景業者搶進，目前已核准、申請中或有意願進駐的券商均為本土券商。

金融圈人士分析，由於主管機關法規限制，欲申請國際證券業務（OSU）的證券商通常須為綜合證券商（同時具備經紀、自營、承銷三大業務），且其國際證券業務分公司淨值需達到新台幣40億元以上等兩大條件，外資券商在台多數因資本額或業務規模限制而無法適用，間接促使本土大型綜合券商成為進駐主力。

主管機關期望透過在地金融機構去服務「本土資金出海」，藉此促進國內金融機構的管理規模與服務提升，大眾較陌生的OSU概念，實際上與銀行業的國際金融業務分行（OBU）及保險業的國際保險業務分公司（OIU）業務類似。

金融圈人士指出，券商進駐高雄專區的主要目標為藉由金管會頒布的「國際金融業務試辦辦法」試辦尚未開放的金融商品或服務，以鼓勵金融業創新。其中，辦理國際證券業務（OSU）主要為買賣外幣計價的金融商品，服務境外客戶及境內高資產客戶，有OSU牌照可買賣外國債券、海外子公司發行的外幣計價結構債、外幣私募股權基金，以及未具證券投資信託基金性質之境外基金等。

此外，在資產管理業另一領域，投信投顧業有不少外資背景公司搶進，與券商全是本土業者積極申請的情況大相逕庭。截至10月中，已有13家投信業者獲准進駐，外資投信投顧業者如聯博、富達、保德信、富蘭克林投顧、霸菱投顧等均名列其上。

金融人士分析，這些外資投信除了希望擴充在台的資產管理規模，在協助本土資金向海外拓展部份，投信投顧主要扮演的是「協助角色」而非規範主要對象，例如替券商OSU及銀行OBU業務提供協助，以銷售未具證券投資信託基金性質的境外基金等。

相關新聞

綠委稱助陸制裁官兵 臺銀壽發聲澄清：未不受理亦無要求至總公司辦理

民進黨立委王定宇指稱在機敏單位服務的軍人要向臺銀人壽變更姓名，卻被告知為高風險人員必須到臺銀人壽台北總部才准其辦理。對此...

立委質疑有官兵申辦業務遭拒 台銀人壽發出三點聲明

對於有立委質疑國軍官兵來台銀人壽申辦業務遭拒，台銀人壽今日發出聲明，提出三大重點，其中，台銀人壽指出，未來防制洗錢姓名名...

獨家／5家券商獲准進駐亞灣高雄專區、7家有意願 為何全是本土券商？

據了解，主管機關已核准5家證券商進駐亞洲資產管理中心高雄專區，包括搶得頭香的永豐金證、公股代表兆豐證、中信證，以及近期獲...

土銀金融友善 再獲金管會公平待客原則評核前25％

金管會於16日公布今年公平待客原則評核結果，表揚2024年金融服務業公平待客原則排名前25％表現優良銀行，土地銀行榮獲名...

群益金鼎證券進駐亞灣專區 三面向打造資產管理體系

群益金鼎證券（6005）於16日取得金管會核准，進駐「亞洲資產管理中心高雄專區」，群益金鼎證券表示，為因應業務發展，同步...

玉山銀行Ｘ國際通商論壇 助隱形冠軍穩固傳承、股權及國際稅務

國際通商法律事務所（Baker McKenzie 台北所）與玉山銀行聯合舉辦「企業傳承與迎戰國際情勢變化研討會」，邀請企...

