獨家／5家券商獲准進駐亞灣高雄專區、7家有意願 為何全是本土券商？

據了解，主管機關已核准5家證券商進駐亞洲資產管理中心高雄專區，包括搶得頭香的永豐金證、公股代表兆豐證、中信證，以及近期獲准的玉山證（13日獲准）與群益金鼎證（6005）（16日獲准）；另外有3家大型券商已正式送件申請主管機關核准中，分別為元大證、凱基證、國泰證。

中大型券商普遍跟進加入這波高雄專區的布局熱潮。同時，富邦證、台新證、華南證、統一證等4家本土券商也已向主管機關表達送件意願。值得注意的是，不同於投信有較多外資背景業者搶進，目前已核准、申請中或有意願進駐的券商均為本土券商。

金融圈人士分析，由於主管機關法規限制，欲申請國際證券業務（OSU）的證券商通常須為綜合證券商（同時具備經紀、自營、承銷三大業務），且其國際證券業務分公司淨值需達到新台幣40億元以上等兩大條件，外資券商在台多數因資本額或業務規模限制而無法適用，間接促使本土大型綜合券商成為進駐主力。

主管機關期望透過在地金融機構去服務「本土資金出海」，藉此促進國內金融機構的管理規模與服務提升，大眾較陌生的OSU概念，實際上與銀行業的國際金融業務分行（OBU）及保險業的國際保險業務分公司（OIU）業務類似。

金融圈人士指出，券商進駐高雄專區的主要目標為藉由金管會頒布的「國際金融業務試辦辦法」試辦尚未開放的金融商品或服務，以鼓勵金融業創新。其中，辦理國際證券業務（OSU）主要為買賣外幣計價的金融商品，服務境外客戶及境內高資產客戶，有OSU牌照可買賣外國債券、海外子公司發行的外幣計價結構債、外幣私募股權基金，以及未具證券投資信託基金性質之境外基金等。

此外，在資產管理業另一領域，投信投顧業有不少外資背景公司搶進，與券商全是本土業者積極申請的情況大相逕庭。截至10月中，已有13家投信業者獲准進駐，外資投信投顧業者如聯博、富達、保德信、富蘭克林投顧、霸菱投顧等均名列其上。

金融人士分析，這些外資投信除了希望擴充在台的資產管理規模，在協助本土資金向海外拓展部份，投信投顧主要扮演的是「協助角色」而非規範主要對象，例如替券商OSU及銀行OBU業務提供協助，以銷售未具證券投資信託基金性質的境外基金等。