土銀金融友善 再獲金管會公平待客原則評核前25％

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
圖為土地銀行總行外觀。圖／本報系資料庫
金管會於16日公布今年公平待客原則評核結果，表揚2024年金融服務業公平待客原則排名前25％表現優良銀行，土地銀行榮獲名列前25％佳績。

土地銀行表示，在董事會及高階管理階層共同督導之下，貫徹「以客戶權益優先」價值觀，推動公平待客理念，於2019年設置「客戶關懷委員會」，由高階管理階層召開跨部處會議，深切檢討客訴成因及制定改善措施、研思公平待客精進措施等，定期將成效提報董事會，董事會秉持職責監督並作成指示，鞭策業務單位於客戶權益及2024年評核重點「業者防制詐騙之措施及成效」、「申訴處理機制之健全性」範疇力求進步。

為提升金融商品及服務之可及性，土地銀行建置軟硬體設施及完善教育訓練，考量不同客戶之需求，打造友善金融環境，以多元平台與溝通方式突破障礙，實現客戶平權。

在社會價值創造與參與方面，以「友善金融」、「扶助金融弱勢族群」、「金融知識普及」、「中小企業成長推手」措施落實普惠金融，除滿足不同族群的金融服務需求，並建置完善的金融友善環境。土地銀行已連六年獲得金管會「金融服務業公平待客原則評核」之肯定，今年在金管會首次導入線上公平待客評核系統，聚焦在「落實公平待客執行」、「金融消費爭議妥善處理」、「董事會推動之重視與具體作為」及「金融檢查與日常監理情形」等四大評分項目後，土地銀行再獲佳績，為自評鑑開辦以來第6次榮獲銀行業成績排名前25%之銀行。未來，土地銀行仍將持續維護各族群客戶權益、提升金融普及性、落實誠信經營企業文化，以贏得客戶信任，追求永續發展，邁向優質友善金融機構。

