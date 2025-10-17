快訊

立委質疑有官兵申辦業務遭拒 台銀人壽發出三點聲明

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
立委質疑有官兵來申辦業務遭拒，台銀人壽今日發出三點聲明。圖/台銀人壽提供
對於有立委質疑國軍官兵來台銀人壽申辦業務遭拒，台銀人壽今日發出聲明，提出三大重點，其中，台銀人壽指出，未來防制洗錢姓名名稱檢核程序，將在原國際名單資料庫針對中國惡意制裁等名單，以白名單方式排除，以確保客戶權益。聲明如下：

1、經查近期有客戶至本公司分公司辦理姓名變更事宜，依程序須請客戶提供身分證、戶籍謄本、變更印鑑證明等申請文件，因當日客戶未攜帶完整申請文件，分公司委婉請客戶備齊文件，以憑辦理後續變更作業。為便利客戶知悉，本公司將於官網、服務櫃檯明顯處張貼辦理契約變更等服務的申請須知，以幫助客戶順利完成所需的服務。

2、依洗錢防制法規定，金融機構須辦理客戶姓名名稱檢核，本公司辦理保單客戶姓名資料變更等保全作業程序，使用國際認可名單資料庫查詢，相關篩查結果，係作為內部風險評級及進行客戶盡職調查使用，不會僅依命中名單的單一理由而不予受理，且依內部作業程序，不會告知客戶風險等級身分別，亦無要求至總公司辦理的規範。

3、未來防制洗錢姓名名稱檢核程序，在原國際名單資料庫針對中國惡意制裁等名單，以白名單方式排除，以確保客戶權益。

