立委質疑有官兵申辦業務遭拒 台銀人壽發出三點聲明

對於有立委質疑國軍官兵來台銀人壽申辦業務遭拒，台銀人壽今日發出聲明，提出三大重點，其中，台銀人壽指出，未來防制洗錢姓名名稱檢核程序，將在原國際名單資料庫針對中國惡意制裁等名單，以白名單方式排除，以確保客戶權益。聲明如下：

2、依洗錢防制法規定，金融機構須辦理客戶姓名名稱檢核，本公司辦理保單客戶姓名資料變更等保全作業程序，使用國際認可名單資料庫查詢，相關篩查結果，係作為內部風險評級及進行客戶盡職調查使用，不會僅依命中名單的單一理由而不予受理，且依內部作業程序，不會告知客戶風險等級身分別，亦無要求至總公司辦理的規範。

3、未來防制洗錢姓名名稱檢核程序，在原國際名單資料庫針對中國惡意制裁等名單，以白名單方式排除，以確保客戶權益。