群益金鼎證准進駐亞灣

經濟日報／ 記者徐牧民／台北報導

進攻「亞洲資產管理中心高雄專區」商機，群益金鼎證券（6005）傳出捷報，已取得金管會核准。群益金鼎證券總經理李文柱昨（17）日表示，亞灣專區的成立，不只是地理上的重心轉移，更是制度與服務創新，群益證券深耕財富管理，此次進駐亞灣，將從商品更國際、服務更專屬、財管更智慧三方面著手，打造資產管理體系。

群益金鼎證券表示，因應業務發展，同步啟動亞灣專責部門，以AI科技為營運核心，整合國際商品、高資產客戶服務與財管數據應用等三大重點，提供一站式跨境資產配置解決方案，協助高資產客戶做好資產配置。

李文柱進一步表示，這次進軍亞灣專區，目標是讓群益成為南台灣最具代表性的國際財富管理平台，以整體資產管理服務，朝著更科技、更制度化、更國際化的方向前進。

群益金鼎證券表示，此次獲准進駐亞灣涵蓋的「試辦項目」，對高資產與OSU客戶來說，將大幅提升資產配置的靈活性。客戶可投資原本不易接觸到的未具「證券投資信託基金」性質的境外基金商品，讓資產配置選項更多元、更貼近國際市場。

此外，這些商品也能協助客戶進行家族資產的整體規劃與傳承，群益並與多家外資投信建立合作夥伴關係，攜手引進具特色的境外商品與專業策略基金，擴大高資產客戶的全球投資視野與商品選擇權。

群益未來將高資產客戶服務聚焦「全球資產配置、高資產策略服務、家族資產傳承」等三大業務，透過平台整合商品、信託工具與AI應用，讓高資產客戶能夠得到更全面、更具系統性的財管建議與行動方案。

群益的亞灣專責團隊也將持續導入家族辦公室思維，提供「不只是投資，而是整套資產解決方案」服務。

延伸閱讀

群益金鼎證券進駐亞灣專區 三面向打造資產管理體系

ETF投資博覽會高雄登場 彭金隆喊推進制度創新3方向

2025亞洲資本市場高峰論壇匯聚國際金融領袖 擘畫亞洲資產管理新藍圖

證交所上市 ETF 再添國際重量級成員！009813 10月20日掛牌上市

相關新聞

金價漲破4,300美元 專家估市場尚未飽和

國際金價17日盤中再創新高，史上首度漲破每英兩4,300美元價位，周線漲幅將是2008年來最大。世界黃金協會（WGC）投...

定存單利率探低 2年期下滑至1.244%一年半來低點

中央銀行昨（17）日標售2年期定期存單，市場資金充沛推升投標熱度，最終投標倍數高達4.65倍，顯示搶標情況激烈，加權平均...

外銀攻8兆美元財管市場

彭博資訊報導，隨著台灣放寬對資產管理的監管，7月成立亞洲資產管理中心高雄專區，讓瑞銀（UBS）、滙豐（HSBC）及法國巴...

外資匯出 台幣周線連二黑

美聯準會（Fed）最新公布的褐皮書顯示美國經濟出現疲軟跡象，市場對Fed進一步降息預期升溫，美元回落，新台幣匯價昨（17...

自營業務錯失台積電飆漲…券商9月獲利下滑16％

臺灣證券交易所公布，9月全體證券商稅後淨利125.22億元，較上月減少25.11億元、月減16.70％；前九月稅後淨利7...

群益金鼎證准進駐亞灣

進攻「亞洲資產管理中心高雄專區」商機，群益金鼎證券傳出捷報，已取得金管會核准。群益金鼎證券總經理李文柱昨（17）日表示，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。