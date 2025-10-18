群益金鼎證准進駐亞灣

進攻「亞洲資產管理中心高雄專區」商機，群益金鼎證券（6005）傳出捷報，已取得金管會核准。群益金鼎證券總經理李文柱昨（17）日表示，亞灣專區的成立，不只是地理上的重心轉移，更是制度與服務創新，群益證券深耕財富管理，此次進駐亞灣，將從商品更國際、服務更專屬、財管更智慧三方面著手，打造資產管理體系。

群益金鼎證券表示，因應業務發展，同步啟動亞灣專責部門，以AI科技為營運核心，整合國際商品、高資產客戶服務與財管數據應用等三大重點，提供一站式跨境資產配置解決方案，協助高資產客戶做好資產配置。

李文柱進一步表示，這次進軍亞灣專區，目標是讓群益成為南台灣最具代表性的國際財富管理平台，以整體資產管理服務，朝著更科技、更制度化、更國際化的方向前進。

群益金鼎證券表示，此次獲准進駐亞灣涵蓋的「試辦項目」，對高資產與OSU客戶來說，將大幅提升資產配置的靈活性。客戶可投資原本不易接觸到的未具「證券投資信託基金」性質的境外基金商品，讓資產配置選項更多元、更貼近國際市場。

此外，這些商品也能協助客戶進行家族資產的整體規劃與傳承，群益並與多家外資投信建立合作夥伴關係，攜手引進具特色的境外商品與專業策略基金，擴大高資產客戶的全球投資視野與商品選擇權。

群益未來將高資產客戶服務聚焦「全球資產配置、高資產策略服務、家族資產傳承」等三大業務，透過平台整合商品、信託工具與AI應用，讓高資產客戶能夠得到更全面、更具系統性的財管建議與行動方案。

群益的亞灣專責團隊也將持續導入家族辦公室思維，提供「不只是投資，而是整套資產解決方案」服務。