綠委稱助陸制裁官兵 臺銀壽發聲澄清：未不受理亦無要求至總公司辦理

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
民進黨立委王定宇。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委王定宇指稱在機敏單位服務的軍人要向臺銀人壽變更姓名，卻被告知為高風險人員必須到臺銀人壽台北總部才准其辦理。對此，臺銀人壽今日澄清，辦理客戶姓名資料變更等作業程序，使用國際認可名單資料庫查詢，結果不會僅依命中名單之單一理由而不予受理，亦無要求至總公司辦理之規範。未來防制洗錢姓名檢核程序在原國際名單資料庫針對中國大陸惡意制裁等名單，以白名單方式排除，以確保客戶權益。

臺銀人壽說明，經查近期有客戶至分公司辦理姓名變更事宜，依程序須請客戶提供身份證、戶籍謄本、變更印鑑證明等申請文件，因當日客戶未攜帶完整申請文件，分公司委婉請客戶備齊文件，辦理後續變更作業。為便利客戶知悉，將於官網、服務櫃檯明顯處張貼辦理契約變更等服務之申請須知，以幫助客戶順利完成所需的服務。

臺銀人壽指出，依洗錢防制法規定，金融機構須辦理客戶姓名名稱檢核，本公司辦理保單客戶姓名資料變更等保全作業程序，使用國際認可名單資料庫查詢，相關篩查結果，係作為內部風險評級及進行客戶盡職調查使用，不會僅依命中名單之單一理由而不予受理，且依內部作業程序，不會告知客戶風險等級身份別，亦無要求至總公司辦理之規範。

最後，臺銀人壽表示，未來防制洗錢姓名名稱檢核程序，在原國際名單資料庫針對中國大陸惡意制裁等名單，以白名單方式排除，以確保客戶權益。

