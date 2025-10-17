玉山銀行Ｘ國際通商論壇 助隱形冠軍穩固傳承、股權及國際稅務

國際通商法律事務所（Baker McKenzie台北所）與玉山銀行聯合舉辦「企業傳承與迎戰國際情勢變化研討會」，邀請企業創辦人及二代接班人齊聚一堂，深入探討在全球政經局勢快速變動的背景下，企業領袖如何穩健推動世代交替與資產傳承。

研討會由玉山銀行總經理林隆政與國際通商法律事務所榮譽顧問汪士邁致開場詞，林隆政表示，在全球政經局勢快速變動的當下，企業唯有及早規劃傳承與資產配置，才能有效控管風險，並確保企業的永續經營與競爭力。汪士邁亦呼籲企業主正視傳承過程中的法律與稅務挑戰，並強調制度化規劃的重要性。

首場專題座談由國際通商法律事務所合夥律師邱佩冠主持，與國際通商法律事務所榮譽顧問汪士邁、資深顧問劉裕實與助理合夥律師周修平共同探討企業傳承常見的法律與稅務挑戰，包括代持架構引發的稅務風險、遺囑與實際股權分配不一致等問題。

邱佩冠指出，與其留下錢財，不如留下創業精神；與其留下吵架本，不如留下相聚財，寫好家族憲章，才能富過三代。汪士邁則以實務經驗提醒，傳統代持架構雖具彈性，但在世代交替時，極易引發稅務爭議與股權糾紛，尤其在CRS、FATCA等國際稅務透明趨勢下，台灣隱形冠軍企業更需及早制度化規劃，避免傳承風險。

律師劉裕實進一步說明，世代傳承永遠是台灣隱形冠軍必須面對的問題，關於這一點，若同業或財務性投資人進行併購成為選項，經營者應盡早對於公司帳務、組織、資產等方面採取必要的規劃，以確保公司交易對於公司營運的衝擊降到最低。

周修平也強調跨境稅務的複雜性，在地緣政治風險下，取得不同國家之護照、資產日益常見，對於傳承規劃將更為複雜，只有盡早完成家族資產持有架構與家族憲章的設立，才能讓家族資產與精神在全球變局中穩健傳承。

此外，國際通商法律事務所律師胡浩叡則是在座談中也分享股東協議中的關鍵條款，包含董事會席次、保留事項、股權轉讓限制、新股認購與退場機制等，並指出創辦人及家族成員在面對私募基金等投資人參股或甚至併購時，雖然可以獲得豐厚的資金及收入，但是投資人也會同時要求董事席次、同意權、否決權以介入公司經營，也有限制家族股份轉讓、甚至要求家族連本帶利贖回或將公司強制出售等類似對賭的條款，合約談判不可不慎。

玉山銀行北區環金中心資深協理許秀鈴亦分享多個企業案例，包括上市以達成永續經營與資產傳承、股權重組等，展現玉山銀行在跨境金融上的深厚專業。玉山銀行現已布局全球11個國家與地區，擁有超過33個營業據點，致力打造全面且完善的海內外金融服務平台，作為台商企業最佳的跨境金融夥伴，提供跨境整合金融服務資源及全方位解決方案，協助企業迎向全球挑戰、穩健傳承。

展望未來，國際通商法律事務所及玉山銀行深信唯有攜手合作、共同前行，才能成為顧客最堅實可靠的夥伴，守護企業家族的有形財富，更傳承那無價的企業精神與家族理念。