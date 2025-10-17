降息預期升溫！美元走弱新台幣卻連2貶 外資成關鍵變數

美國聯準會官員放鴿，支持10月降息1碼，美元指數聞訊下挫，亞幣則是升貶互見，新台幣在美元走軟及熱錢流出兩股力道拉扯之下，走勢震盪，終場收在30.686元，小貶2.1分，連2日收跌，台北及元太外匯市場總成交金額17.875億美元。

繼美國聯準會主席鮑爾態度明顯放軟、轉向寬鬆後，聯準會理事華勒（Christopher Waller）也暗示支持10月降息1碼（0.25個百分點）。

聯準會「鴿聲嘹亮」，加深市場降息預期，進而牽動國際匯市表現。根據央行統計，美元指數今天下挫0.47%，亞幣升貶互見，人民幣微跌0.02%，新台幣貶值0.07%，韓元重挫0.41%，日圓則強升1.03%。

新台幣兌美元今天開盤價為30.64元，反映美元走疲而匯價走升，不過台股漲高拉回，外資趁機獲利了結，反手匯出，新台幣走勢陷入震盪，盤中最高30.62元，最低30.692元，央行尾盤略作調節，終場以小貶作收。

外匯交易員指出，AI題材持續火熱，台股也跟著「驚驚漲」，頻頻刷新歷史紀錄，但市場憂心泡沫風險，逢高進行獲利了結的投資人大有人在，今天也看到外資放大賣超台股金額，並於匯市匯出；而出口商預期新台幣趨貶，不急於拋匯，使得匯價缺乏支撐。

新台幣今天同步收週線，累計貶值1.41角或0.46%，週線連2黑。

外匯交易員認為，聯準會官員接連放鴿，市場對降息題材的看法多已提前反應，接下來除非降息預期擴大至2碼，否則對匯市進一步影響有限，短線而言，外資仍是主宰新台幣的關鍵力道。

外匯交易員進一步指出，美國銀行爆出信貸疑慮，須觀察是單一事件，還是將引發連鎖反應，如果是後者，可能導致美股挫跌，連帶影響台灣股匯市同步下殺，此外，美國政府停擺僵局如何發展，也有待觀察。