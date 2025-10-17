快訊

金鐘60／大S驟逝8個月…小S突缺席星光大道 全網哭：太可惜

毛孩家庭來看！伊萊克斯推「寵物抗敏空氣清淨機」 輕鬆捕捉浮毛、降低過敏原

捨棄名校學位！科技業新秀改讀社區學院 理由曝光讓眾人跌破眼鏡

降息預期升溫！美元走弱新台幣卻連2貶 外資成關鍵變數

中央社／ 台北17日電
新台幣在美元走軟及熱錢流出兩股力道拉扯之下，走勢震盪，終場收在30.686元，小貶2.1分，連2日收跌。報系資料照
新台幣在美元走軟及熱錢流出兩股力道拉扯之下，走勢震盪，終場收在30.686元，小貶2.1分，連2日收跌。報系資料照

美國聯準會官員放鴿，支持10月降息1碼，美元指數聞訊下挫，亞幣則是升貶互見，新台幣在美元走軟及熱錢流出兩股力道拉扯之下，走勢震盪，終場收在30.686元，小貶2.1分，連2日收跌，台北及元太外匯市場總成交金額17.875億美元。

繼美國聯準會主席鮑爾態度明顯放軟、轉向寬鬆後，聯準會理事華勒（Christopher Waller）也暗示支持10月降息1碼（0.25個百分點）。

聯準會「鴿聲嘹亮」，加深市場降息預期，進而牽動國際匯市表現。根據央行統計，美元指數今天下挫0.47%，亞幣升貶互見，人民幣微跌0.02%，新台幣貶值0.07%，韓元重挫0.41%，日圓則強升1.03%。

新台幣兌美元今天開盤價為30.64元，反映美元走疲而匯價走升，不過台股漲高拉回，外資趁機獲利了結，反手匯出，新台幣走勢陷入震盪，盤中最高30.62元，最低30.692元，央行尾盤略作調節，終場以小貶作收。

外匯交易員指出，AI題材持續火熱，台股也跟著「驚驚漲」，頻頻刷新歷史紀錄，但市場憂心泡沫風險，逢高進行獲利了結的投資人大有人在，今天也看到外資放大賣超台股金額，並於匯市匯出；而出口商預期新台幣趨貶，不急於拋匯，使得匯價缺乏支撐。

新台幣今天同步收週線，累計貶值1.41角或0.46%，週線連2黑。

外匯交易員認為，聯準會官員接連放鴿，市場對降息題材的看法多已提前反應，接下來除非降息預期擴大至2碼，否則對匯市進一步影響有限，短線而言，外資仍是主宰新台幣的關鍵力道。

外匯交易員進一步指出，美國銀行爆出信貸疑慮，須觀察是單一事件，還是將引發連鎖反應，如果是後者，可能導致美股挫跌，連帶影響台灣股匯市同步下殺，此外，美國政府停擺僵局如何發展，也有待觀察。

新台幣 美國聯準會 降息

延伸閱讀

美地區銀行爆巨額壞帳 美財經名嘴：終於給Fed有動機加快降息

聯準會撤銷金融機構氣候風險指引 內部看法不一

市場估今年還2次降息！專家樂觀：債市多頭將臨、00959B卡位月月領高息

美股多頭可望延續

相關新聞

LINE Pay與訂位企業inline簽署策略合作MOU 攜手打造支付與訂位整合新體驗

行動支付龍頭LINEPAY（7722）17日宣布與訂位服務領域領導企業inline group Limited簽署策略合...

新台幣貶2.1分 收30.686元

台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收30.686元，貶2.1分，成交金額12.1億美元

玉山銀行Ｘ國際通商論壇 助隱形冠軍穩固傳承、股權及國際稅務

國際通商法律事務所（Baker McKenzie 台北所）與玉山銀行聯合舉辦「企業傳承與迎戰國際情勢變化研討會」，邀請企...

降息預期升溫！美元走弱新台幣卻連2貶 外資成關鍵變數

美國聯準會官員放鴿，支持10月降息1碼，美元指數聞訊下挫，亞幣則是升貶互見，新台幣在美元走軟及熱錢流出兩股力道拉扯之下，...

兆豐銀強化資安防護 引入AI與零信任架構

因應日益嚴峻的資安威脅與業務需求擴增，銀行業在資訊安全上的部署也持續升級。AI應用雖提升資訊系統開發效率，但同時也帶來自...

9月人民幣存款餘額連2月下滑 再次跌破1200億元

中央銀行今天公布9月國銀人民幣存款餘額為人民幣1199.13億元，連續2個月下滑，且再次跌破1200億元。央行官員分析，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。