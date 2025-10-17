國泰世華榮獲「史蒂夫國際商業大獎」11項大獎

素有「商界奧斯卡」美譽的國際商業大獎「史蒂夫獎」（The Stevie Awards），日前於葡萄牙里斯本舉行第 22 屆頒獎典禮，國泰世華銀行一舉在「國際商業大獎」（International Business Awards®）中奪下3金、1銀、7銅，共11項大獎。獲獎領域涵蓋雲端架構、AI發展、永續金融、通路創新與社會影響等多元面向，彰顯國泰世華銀行的金融專業、科技與創新實力備受國際肯定。

身為數位金融領頭羊，國泰世華積極投入雲端建設，偕同國泰金控，與AWS打造台灣金融業首座數據上雲的Landing Zone ，不僅符合國內外資安標準，更具備多帳戶管理、彈性擴充與高度安全等特性；同時亦導入雲端自動化部署機制，結合既有Terraform架構，以IaC建立所需資源 ，提升部署效率並降低錯誤率及人力負擔，減少維運風險，獲頒「雲端基礎設施 金獎」。

國泰世華建置「雲地混合自動雲平台」，整合雲端與地端多項測試與技術，導入 DevOps 流程與 AI 技術，推動測試流程現代化，平台可自動執行各類測試，如單元測試、API 測試與壓力測試，並透過AI自動生成測試資料，提升測試效率與覆蓋率；同時具備即時監控與事件處理能力，逐步實現AI Ops 自動化營運，讓系統更穩定、反應更快速。這項創新不僅優化開發與測試的協作流程，大幅提升測試效率，也強化資料治理技術，成為內部測試開發成果的最佳平台，卓越成果斬獲「雲端平台 金獎」。

國泰世華以客戶為中心，持續優化產品設計與服務體驗，如CUBE App不僅讓用戶能透過一站式管理，輕鬆掌握資產全貌，更創台灣銀行業首例，攜手國泰產險推出跨界「帳戶安全險」，為符合資格的帳戶增添保險保障；CUBE App亦於多項核心功能，導入國際無障礙網頁內容指引WCAG ，全面優化5大無障礙服務，如顏色對比強化、觸控範圍加大、原生旁白輔助等設計，讓視障者與年長者能安心、自主地使用金融服務。憑藉兼具創新與貼心的服務設計，CUBE App榮獲「最佳金融服務行動銀行服務獎 金獎」肯定。

為優化客戶體驗，國泰世華推動「智能決策中心（Intelligent Decision Center）」，運用AI驅動決策，採用新穎的推薦技術，結合客戶偏好與交易行為，精準預測客戶需求。以財富管理為例，透過AI分群演算法，協助理專提供客戶個人化建議，有效提升理專服務效率與客戶滿意度。國泰世華更進一步將相關技術，擴張應用至「智能數據應用」及「智能接觸規則」領域 ，打造更精準、便利的服務平台，榮獲「最佳商業技術樞紐 銀獎」。

技術創新方面，國泰世華整併行內數個徵授信系統，運用微服務化與模組化概念，建立一致化開發標準與介面設計原則，重新打造「授信整合平台」。以一站式平台支援授信前中後期各個進程，涵蓋個人信貸、擔保品與企業金融等業務需求，比如在信用貸款的運用上，以微服務、高擴充性、標準化、雲原生的開發原則進行建構，成功打造服務不中斷、體驗一致且維運監控敏捷的新世代信用貸款系統。客戶如透過CUBE App或官網申請信貸，進件至撥款平均4分鐘內即可完成，大幅提升客戶服務體驗，獲得「最佳技術支援解決方案 銅獎」與「年度技術團隊 銅獎」雙重肯定。

國泰世華積極落實普惠金融，發行全台首張視障友善簽帳金融卡「CUBE簽帳金融卡Touch Card」，卡面以特殊壓模印刷與圓弧切角，讓使用者可透過觸覺輕鬆辨識卡片方向，提升使用便利性與自主性，展現金融友善的深度關懷，榮獲「最佳社會影響力產品 銅獎」及「卓越產品設計 銅獎」雙項殊榮肯定。而在企業金融上，國泰世華亦持續發揮社會影響力，以創新機制拓展影響力，打造「永續連結薪轉」服務，當承作企業戶達成目標，其薪轉員工帳戶，可獲得如存款利率加碼、跨行手續費減免等優惠。今年更進一步推出「中小企業永續夥伴專案」，整合貸款、存款與薪轉三大產品，鼓勵更多企業一起加入永續金融的行列，獲頒「年度永續倡議獎 銅獎」。

在客戶經營模式上，國泰世華以創新思維，顛覆傳統單一產品與通路銷售模式，以客戶需求為核心，重塑分行服務，成立「行動財富顧問」部門，首創全通路即時互動反饋協作機制，實現數位、電銷及實體多元通路的整合服務模式，為客戶打造360度全域體驗。這項策略不僅提升客戶體驗，更填補部分潛在客戶需求的缺口，成功創造人均財富管理資產規模近200%的成長，獲得「年度全通路行銷策略獎 銅獎」。

國泰世華致力優化全方位營運環節，提供客戶全方位的優質服務，在綜合面向亦獲「企業公司獎─大型銀行組 銅獎」肯定。未來，國泰世華將持續以創新科技、永續理念為引擎，發揮金融專業，與社會各界攜手前行，陪伴客戶邁向永續。