9月人民幣存款餘額連2月下滑 再次跌破1200億元

中央銀行今天公布9月國銀人民幣存款餘額為人民幣1199.13億元，連續2個月下滑，且再次跌破1200億元。央行官員分析，過去1年多來，人民幣存款餘額都在1200億元上下波動，顯見此水準應該是「基本盤」；至於對等關稅影響，仍須拉長時間觀察。

央行今天公布9月銀行辦理人民幣業務概況，外匯指定銀行（DBU）人民幣存款餘額月減5.97億元，降至887.86億元；國際金融業務分行（OBU）也微幅下滑0.81億元，降至311.27億元，兩者合計為1199.13億元。

央行官員分析，9月DBU存款餘額下滑，主因是法人客戶支付三角貿易貨款；OBU則是有客戶將人民幣存款轉為美元存款，以及部分法人客戶將貨款匯至大陸地區所致。

央行官員表示，從數據看來，人民幣存款主要是因貿易往來而有波動，雖然過去幾年，存款餘額呈現下滑趨勢，但到了1200億元的水位後，轉為低檔盤整，推測因為中國與台灣仍有經貿往來需求，以及人民的資金配置，這應該屬於「基本盤」。

至於美國關稅措施是否造成供應鏈移轉，並影響人民幣存款餘額的變化，央行官員認為，人民幣存款餘額主要反映貿易等資金調度需求，對等關稅對此數據並非直接影響；此外，如果廠商真的進行供應鏈移轉或是產能調配，可能也需要一段時間觀察、發酵，不會立即顯現。