新安東京海上產險公平待客受肯定 名列評核前25%績優及最佳進步獎

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
金管會最新公布「114年保險業公平待客原則評核績優業者」名單，在產險業評核中，新安東京海上產險名列前25%績優及最佳進步獎。新安東京海上產／提供
金管會最新公布「114年保險業公平待客原則評核績優業者」名單，在產險業評核中，新安東京海上產險名列前25%績優及最佳進步獎，為唯一獲得雙獎殊榮的產險業者，顯見其積極落實公平待客精神、致力打造金融友善環境，並透過全面性商品與服務貼近客戶需求之具體作為，深獲主管機關認可及肯定。

為將公平待客精神深植於企業文化中，新安東京海上產險由董事長及總經理親自帶領經營團隊，於去年(113)在全台北、中、南服務據點舉辦多達11場整合線上線下的雙向溝通座談會，透過與全體員工面對面交流，聆聽並蒐集第一線關於理賠服務、商品開發、核保作業及綠色保險等議題之優化建議，共計回應52項問題並持續追蹤改善，除將「誠信經營」與「視客如親」的理念化為具體行動，亦展現內部由上下管理與實踐的決心。

在客戶服務方面，將公平待客精神融入日常服務流程，藉由通過ISO10002客訴品質管理系統國際標準驗證、數位化申訴系統優化作業等面向，確保每件客訴都能獲得公正且及時的處理。特別是113年度整體理賠服務滿意度高達8.99分（滿分10分），顯示在理賠服務上獲得客戶高度認可。另一方面亦持續性推行全體員工每年接受客訴管理教育訓練，學習如何於日常工作中辨識潛在不公平待遇，並鼓勵主動提供適切解決方案。

因應金融詐騙案件攀升，同時結合保險職能與數位賦能，優化官網「保險防詐杜絕風險專區」，提供清晰實用之防詐指南。針對高齡族群，特別製作台語與客語版防詐影片，協助長者輕鬆掌握保險防詐要點；另為保障新住民保險權益，亦首創推出越南、印尼、泰國等9國語言之「強制險相關權益溫馨提醒」網站，讓新住民能以最熟悉的母語理解投保、罰則及其他保險權益等重要事項，以母語服務消弭語言隔閡，促進金融包容性。

保險 產險 理賠

