金融研訓院中部服務中心喬遷新址 盼深化在地服務

中央社／ 台北17日電
金融研訓院中部服務中心喬遷新址，圖為金融研訓院董事長雷仲達。（金融研訓院提供）中央社
金融研訓院中部服務中心喬遷新址，圖為金融研訓院董事長雷仲達。（金融研訓院提供）中央社

台灣金融研訓院今天宣布，設立近20年的中部服務中心將遷址至台中市中區民權路、華南銀行台中分行樓上，持續優化培訓環境與服務品質。

金融研訓院董事長雷仲達表示，金融產業日新月異，從金融科技、永續金融到資產管理，都是推動產業前進的重要力量。研訓院長期肩負培育金融專業人才的使命，新據點啟用後，將使研訓院的服務更貼近地方，讓中部地區金融同業在培訓與測驗上更便利，同時促進跨機構的經驗交流，成為推動金融教育與人才發展的重要基地。

近年詐騙案件頻傳，假投資詐騙更造成社會重大損失。雷仲達指出，研訓院做為金融教育機構，也有責任投入防詐教育，協助提升全民金融警覺與判斷力。未來將持續透過課程與講座推廣防詐觀念，讓「防詐」成為全民共同的金融素養，守護民眾財務安全。

研訓院說明，新據點的成立象徵院方在「創新服務、深化在地」上的再出發，期望透過更便利的學習環境與服務，讓中部地區的金融教育與培訓更貼近實際需求。

詐騙 華南銀行

