LINE Pay與訂位企業inline簽署策略合作MOU 攜手打造支付與訂位整合新體驗

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
LINEPAY 17日宣布與訂位服務領域領導企業inline group Limited簽署策略合作備忘錄。圖／LINE Pay提供
LINEPAY 17日宣布與訂位服務領域領導企業inline group Limited簽署策略合作備忘錄。圖／LINE Pay提供

行動支付龍頭LINEPAY（7722）17日宣布與訂位服務領域領導企業inline group Limited簽署策略合作備忘錄（MOU），強化雙方在支付與訂位服務上的整合與策略合作關係。透過此次合作，將持續拓展LINE Pay生態圈的策略夥伴關係，加速全球市場布局，推動業務長期永續發展。

LINE Pay表示，此次MOU不僅著眼於投資或業務合作的可能性，象徵雙方邁向深度合作的策略性里程碑。未來將結合LINE Pay與inline在服務、技術、通路資源與產業經驗上的優勢，包括inline在全面預約管理與餐廳營運整合，以及CRM（客戶關係管理）、行銷與數據分析方面的專業能力，共同打造全新的成長動能與創新的「一站式使用者體驗」，並持續研擬多元合作模式，逐步實現更直覺、更便利的支付與訂位整合服務。

inline近年在亞洲及海外市場展現亮眼成長，除深耕台灣、香港、新加坡等亞洲市場外，亦積極拓展服務至澳洲等其他國家，其發展方向與LINE Pay的跨國經營藍圖高度契合。此次策略合作預期將進一步強化雙方在台灣及國際市場的競爭力，並把以使用者為核心的「一站式體驗」推向國際舞台。

LINE Pay強調，透過與inline的長期合作，將共同開發結合支付與訂位的新型商業模式，並致力為國內外的LINE Pay用戶拓展創新服務體驗，創造更大的跨界價值與成長綜效，朝向共榮共贏的未來邁進。

