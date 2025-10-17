安泰銀行榮獲「2025金融友善最佳客服中心」殊榮

安泰銀行（2849）16日在「台灣服務產業交流協會」主辦的「2025金融友善服務調查成果分享會」中，榮獲「2025金融友善最佳客服中心」大獎。這是繼今年3月於《財訊》主辦之「2025財訊財富管理大獎」中，勇奪「本國銀行最佳財富增值」與「本國銀行最佳創意行銷」兩項大獎後，再次榮獲專業機構的肯定，證明安泰銀行在客戶服務與金融友善領域的卓越表現 。

安泰銀行客服中心自成立以來，始終堅持「以客戶需求為中心」的服務理念，整合存、匯、財管、授信維繫、信用卡業務及貸後服務等多元業務，提供一站式（One-Stop Service） 金融支援。透過完善的標準化作業流程及全方位整合機制，客服人員均能即時掌握客戶需求，並提出具體解決方案，滿足客戶在信託委託、存匯交易、帳戶諮詢、信用卡服務等各項金融生活需求。

為進一步提升服務一致性與「溫度感」，安泰銀行自2011年起推動「安泰服務六禮」，建立客服團隊服務客戶之SOP，涵蓋賓至、親迎、問名、接待、殷勤、如歸六大服務步驟，並延伸至全台分行，確保客戶於任何互動場景皆能體驗到專業而親切的服務。

有別於業界強調通話效率的作法，安泰銀行客服中心更注重每通來電的品質與情感連結，透過同理傾聽，主動引導並快速回應客戶需求，讓客戶感受到「賓至如歸」的關懷。為照顧身心障礙及弱勢客群，安泰銀行亦積極推動「金融友善」及「雙語服務」，並透過專業訓練強化客服人員的同理與溝通技巧。

自2024年起，安泰銀行進一步導入數位客服平台（含文字客服），ATM設置QR Code連結至數位客服平台，輔助聽障客戶使用ATM。針對樂齡客戶（高齡/身心障礙客戶）提供客服專人優先進線服務，以精進公平待客與金融友善。此外，並深化「客戶建議與反映平台」（Voice of Customer, VOC），客戶可透過客服中心、官方網站「聯絡我們」意見信箱、各分行QR Code掃描等多元通路反饋問題與建議，完整連結客戶聲音與內部改善機制，持續優化整體服務體驗。

安泰銀行表示，未來將持續投入資源於客服人才專業培訓，並著手升級科技系統，預計導入視訊客服功能，結合數位化與人性化關懷，全面落實「以客為尊」的全方位金融服務願景。