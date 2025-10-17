瑞銀、滙豐等銀行 搶攻台灣8兆美元財富管理市場

彭博資訊報導，台灣放寬對資產管理的監管，7月成立亞洲資產管理中心高雄專區，讓瑞銀（UBS）、滙豐（HSBC）和法國巴黎銀行（BNP Paribas）等多家全球大銀行更積極地招兵買馬，搶攻台灣快速成長的8兆美元資產管理市場。

瑞銀明年在台灣面對客戶的員工人數擬增加10%-15%，並準備擴大在高雄的中、後台業務，以利管理資金流。渣打銀行過去三年駐台的財富理財專員人數增加了兩倍，未來幾個月將招募更多員工。滙豐近期擴張台灣本地財富團隊，支持在高雄專區的業務後，現在計劃進一步擴大規模。法國巴黎銀行則是規劃在未來兩年內，要在台灣增加約15名客戶經理。

新的高雄專區規定更寬鬆，旨在幫助銀行業善用台灣快速成長的個人資產；這受益於全球的半導體需求激增，而半導體正是AI崛起的基礎。

瑞銀台灣區總經理蘇韋毓表示，本土科技業者隨著AI熱潮御風而上，再加上過去幾年台灣民眾投資股市，創造了大量的財富。他預期，高雄新區是監管機構邁出的第一步，未來還會繼續放寬監管。

瑞銀台灣部門在過去兩年管理的資產規模增加了一倍。蘇韋毓說，目前許多全球銀行大力進軍台灣財富管理市場，主要業者都想擁有一席之地。

台灣人財富增長全球第三

瑞銀的報告顯示，近年台灣人財富平均成長35%，成長率位居全球第三。目前，台灣的百萬富豪人數已超過香港，而且幾乎是新加坡的兩倍。

一家總部在美國的全球投資銀行高階主管透露，他任職的銀行在台灣的財富管理收入，預計將再成長30%，超過該部門在亞洲地區20%的整體成長速度。這位高管表示，他們計劃在未來12個月內增加10名聚焦台灣的客戶關係經理，並在三年內將人數要增加一倍到50名。

摩根士丹利亞太區財富管理部門主管徐亦釗指出，「台灣的AI生態系正推動新一輪造富浪潮，不但惠及科技界資深人士，也造福年輕一代科技創業者和投資者」，他認為，「與台灣企業關係密切的全球銀行，占據最有利的位置，能夠把握這輪熱潮」。

台灣在高雄設立的金融示範區，為高淨值客戶提供私人銀行服務。區內放寬監管，讓富裕階層可得到在台灣其他地區無法獲得的產品與服務，例如，以投資組合為抵押進行借款，也就是倫巴底貸款（Lombard Lending）。投資人還可通過更高槓桿獲取更多現金，貸款價值比最高可達80%，台灣其他地區通常只有50%至60%。

示範區內的銀行接受更廣泛的資產做為抵押，包括以外幣計價的保單、共同基金以及某些離岸資產。在台灣其他地區，則是僅允許以台幣計價的資產做抵押品。

國泰世華私人銀行執行長傅伯昇說，政府在高雄專區前所未有地放寬監管，讓各家銀行摩拳擦掌、躍躍欲試。國泰世華今年已投入數千萬台幣培訓人才，明年打算再加倍投資。