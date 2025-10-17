臺北公司治理論壇圓滿落幕 永續轉型、ESG 再邁步

金管會16日假台北君悅酒店舉辦「第15屆臺北公司治理論壇」，為「2025臺灣週」核心活動之一。本屆論壇以「企業永續轉型與ESG實踐」為主題，由金管會陳副主任委員彥良開幕致詞，邀集國內外專家學者、金融機構及上市櫃公司董事、監察人、高階主管、國外交易所及機構法人代表等近700人踴躍參與，座無虛席。

陳副主任委員於開幕致詞中表示，公司治理是健全資本市場的基石，也是吸引投資人長期信任與支持的關鍵。金管會自2003年起推動公司治理藍圖，先後完成多項重要改革，並於2020年發布「公司治理3.0—永續發展藍圖」，將永續正式納入公司治理核心。為呼應全球永續行動與國家淨零排放目標，2022年公布「上市櫃公司永續發展路徑圖」，分階段推動2027年完成溫室氣體盤查、2029年完成確信，營造健全ESG生態體系。2023年更以「治理、透明、數位、創新」四大主軸推出行動方案，引導企業提升資訊透明度、加強多元治理與永續實踐，為提升國際投資人信心奠定堅實基礎。陳副主任委員並感謝上市櫃公司積極配合，使台灣在國際評比中表現屢創佳績，獲得全球高度肯定。

本論壇邀請3位專家發表專題演講，首先由安永亞太區公共政策主管Julia Tay以「邁向永續的未來：台灣實施 ISSB 的經驗與策略」為題，表示全球永續報告採用進程不一，台灣應堅持推動 IFRS S1 與 S2，並於2026年實施，以與國際接軌並提升投資吸引力。國際公司治理協會（ICGN）執行長Jen Sisson以「ESG實踐：公司治理的全球趨勢」為題，指出公司治理在推動ESG實踐中扮演核心角色，並分享全球公司治理原則之最佳實務及與各國主管機關、標準制定組織合作的經驗，強調強化投資者責任與治理標準，能促進長期價值創造並引領全球永續治理新趨勢。台灣永續能源研究基金會董事長簡又新以「企業如何進行永續轉型」為題，認為面對永續資訊揭露、淨零排放及勞動人權等挑戰，企業須制定有效策略。

本屆論壇包含3場專題研討。第1場主題為「公司治理改革對提升企業價值及資本市場競爭力的助力」，由亞洲公司治理協會(ACGA)秘書長Amar Gill主持，邀請東京證券交易所香港辦事處首席代表Isaku Matsumoto、韓國交易所企業價值成長團隊主管Jinwoo Cho、國泰人壽副總經理林士喬及臺灣指數公司總監徐曉薇，分別就日本與韓國提升市值計畫的經驗分享、機構投資人與企業之建設性對話，以及IR議合服務平台如何促進溝通等方向進行交流，探討改善資本效率及強化公司治理以壯大資本市場價值的策略。

第2場以「ESG投資的誠信與責任：強化市場信心與投資價值」為主題，由臺北大學商學院院長黃啟瑞主持，與談人全國律師聯合會ESG委員會副主任委員簡凱倫律師、安永聯合會計師事務所會計師曾于哲、玉山金控財務長程國榮及台灣金融研訓院永續金融發展中心主任林士傑，分別就如何建立可信的ESG策略、辨別漂綠風險、推動金融業淨零轉型及強化企業永續資訊揭露等方向分享實務經驗，並探討如何透過深化投資信任機制，確保資本流向符合永續標準之標的，以提升市場信心與投資價值。

第3場專題研討探究「企業永續金融策略：打造領先氣候競爭力的策略與行動」，國票金控董事長魏啟林擔任主持人，由法國興業銀行台灣子公司總經理劉光卿、元大投信董事長劉宗聖、台灣水泥財務長于明仁及勤業眾信會計師事務所會計師陳盈州參加與談，分別就永續金融工具投資趨勢、金融市場商品發展前景及企業運用永續融資提升氣候金融競爭力等方向進行分享，並探討如何透過永續投融資發揮資本市場影響力，落實企業社會責任並創造社會共好。

本屆臺北公司治理論壇在各界踴躍的參與下圓滿落幕，充分展現市場對公司治理與永續議題的高度重視。透過國內外專家學者與業界代表的交流與分享，不僅深化各界對ESG實踐及治理改革的理解，也促進我國資本市場與國際趨勢接軌。未來金管會將持續推動企業強化治理文化、提升資訊透明度與投資信心，營造健全ESG生態體系，帶動企業價值及市場競爭力長期成長。