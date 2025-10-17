偉訓東莞孫公司倉庫火災 評估營運財務無重大影響
機殼及電源廠偉訓今天代孫公司東莞東驊電子科技公司公告，東莞東驊公司的成品倉庫16日晚間發生火災，人員均安，初步評估對公司整體營運及財務無重大影響。
偉訓指出，東莞東驊公司的成品倉庫昨晚9時許發生火災，失火面積約600平方公尺，在消防人員全力協助下，於當晚10時撲滅火勢，人員均安全無任何傷亡，實際起火原因尚待鑑定釐清。
偉訓表示，東莞東驊公司有投保火災險，已通知保險公司進行勘查，初步評估對整體營運及財務尚無重大影響。偉訓存貨僅部分受影響，會與供應商合作盡速補足，恢復正常出貨。
東莞東驊公司也將儘速配合消防單位釐清起火原因並進行改善，未來將加強廠區安全維護機制。
偉訓主力產品為機殼及電源，今年宣布斥資1.5億美元，收購全球音圈龍頭AIP公司，跨足聲學元件市場。偉訓今年前3季營收新台幣80.56億元，較去年同期大幅成長47.45%；第2季因提列子公司力韡的仲裁賠償備抵損失，公司上半年歸屬母公司淨損3.3億元，每股淨損2.94元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言