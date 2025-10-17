偉訓東莞孫公司倉庫火災　評估營運財務無重大影響

快訊

中央社／ 台北17日電

機殼及電源廠偉訓今天代孫公司東莞東驊電子科技公司公告，東莞東驊公司的成品倉庫16日晚間發生火災，人員均安，初步評估對公司整體營運及財務無重大影響。

偉訓指出，東莞東驊公司的成品倉庫昨晚9時許發生火災，失火面積約600平方公尺，在消防人員全力協助下，於當晚10時撲滅火勢，人員均安全無任何傷亡，實際起火原因尚待鑑定釐清。

偉訓表示，東莞東驊公司有投保火災險，已通知保險公司進行勘查，初步評估對整體營運及財務尚無重大影響。偉訓存貨僅部分受影響，會與供應商合作盡速補足，恢復正常出貨。

東莞東驊公司也將儘速配合消防單位釐清起火原因並進行改善，未來將加強廠區安全維護機制。

偉訓主力產品為機殼及電源，今年宣布斥資1.5億美元，收購全球音圈龍頭AIP公司，跨足聲學元件市場。偉訓今年前3季營收新台幣80.56億元，較去年同期大幅成長47.45%；第2季因提列子公司力韡的仲裁賠償備抵損失，公司上半年歸屬母公司淨損3.3億元，每股淨損2.94元。

火災 機殼

